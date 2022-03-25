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Общество
25 марта 2022  11:20

За сутки границу с Россией пересекли более 16 тыс. переселенцев с Донбасса

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За последние сутки в Россию прибыло свыше 16 тыс. вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тыс. граждан», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Многие местные жители были эвакуированы на территорию РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан приехало более 50 детей – вынужденных переселенцев с Донбасса.

 

#эвакуация людей #спецоперация на Украине
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