За сутки границу с Россией пересекли более 16 тыс. переселенцев с Донбасса

За последние сутки в Россию прибыло свыше 16 тыс. вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тыс. граждан», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Многие местные жители были эвакуированы на территорию РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан приехало более 50 детей – вынужденных переселенцев с Донбасса.