В Татарстан прибыли более 50 детей из Донецкой и Луганской народных республик

В Татарстан прибыли более 50 детей – вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Они приехали самостоятельно с семьями, с бабушками, а также со старшими родственниками, поскольку у некоторых детей семьи остались на их родине. Это неорганизованные группы, они начали приезжать к нам с конца февраля. Дети уже учатся в наших школах, колледжах, устраиваются в детские сады», – рассказала собеседница информагентства.

Асадуллина уточнила, что переселенцы из Донбасса в настоящее время проживают не только в Казани, но и в муниципальных районах Татарстана. Они живут у своих родственников, в пунктах временного размещения.

«Мы с такими семьями очень тесно сотрудничаем. При необходимости с ними работают психологи, социальные работники, чтобы понимать, какая помощь необходима. Волонтеры всегда рядом, тем более в такую трудную минуту, они детей лучше поймут», – отметила она.