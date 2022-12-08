За сутки еще 85 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки подтвердилось еще 85 случаев инфицирования коронавирусом, тогда как накануне стало известно о 80 заболевших. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 15 заболевшим, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 28 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 191 166 татарстанцев. При этом выздоровели 188 077 жителей республики, в том числе 83 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 64 излечившихся больных).

В регионе за сутки не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Общее число официально признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2007 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалась 30 ноября).

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

В целом по России число зараженных коронавирусом за день увеличилось на 7430 человек, чуть меньше — 6315 — выздоровели. Госпитализированы с Covid-19 1453 пациента. Умерли 54 больных.