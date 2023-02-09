За сутки еще 83 человека в Татарстане заразились коронавирусом

В Татарстане вновь растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в республике зарегистрировали 83 новых случая заражения Covid-19. Госпитализация понадобилась 43 татарстанцам, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 83 человека. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 195 тыс. 938 ковид-случаев, поправились 192 тыс. 454 заразившихся.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 за время эпидемии составило 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России коронавирусной инфекцией за день заразилось еще 12 тыс. 301 человек, выздоровели 8 тыс. 685 жителей. В больницы было доставлено 1 389 заболевших. От последствий болезни скончался 41 человек.