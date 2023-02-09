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Здоровье
9 февраля 2023  11:33

За сутки еще 83 человека в Татарстане заразились коронавирусом

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В Татарстане вновь растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в республике зарегистрировали 83 новых случая заражения Covid-19. Госпитализация понадобилась 43 татарстанцам,  следует из данных портала стопкоронавирус.рф. 

Выздоровели за сутки 83 человека. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 195 тыс. 938 ковид-случаев, поправились 192 тыс. 454 заразившихся. 

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 за время эпидемии составило 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России коронавирусной инфекцией за день заразилось еще 12 тыс. 301 человек, выздоровели 8 тыс. 685 жителей. В больницы было доставлено 1 389 заболевших. От последствий болезни скончался 41 человек.

 

 

 

 

#коронавирус #здоровье #статистика
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