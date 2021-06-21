За сутки Covid-19 заразился еще 31 татарстанец

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен еще 31 случай Covid-19. Один человек заразился за пределами республики, остальные случаи контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«14 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», — рассказали в республиканском ведомстве.

14 случаев пришлось на Казань, пять выявлено в Набережных Челнах, по два — в Лаишевском, Лениногорском и Тукаевском районах. В Агрызском, Актанышском, Арском, Бавлинском, Елабужском и Пестречинском зарегистрировано по одному инфицированному.

За время пандемии коронавирусной инфекцией заразился 22 131 татарстанец. 19 642 человека выздоровели.

С начала вакцинации от Covid-19 привился 457 681 житель республики, 345 182 из них уже получили вторую прививку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за роста заболеваемости Covid-19 в Казани начали разворачивать дополнительные койко-места в стационарах.