Из-за коронавируса в Казани начали разворачивать дополнительные койко-места в стационарах

В стационарах Казани начали готовить дополнительные койки для пациентов. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Система здравоохранения города вынуждена принимать превентивные меры и разворачивать дополнительные места в стационарах для пациентов с ОРВИ, подозрением на новую коронавирусную инфекцию и заболевших с подтвержденным диагнозом Covid-19», — сказал Жаворонков.

Он отметил, что с начала июня в России стало расти количество заразившихся. За сутки 19 июня в РФ зарегистрировано 17 611 новых случаев Covid-19 и 450 летальных исходов. С учетом сложившейся в cтране ситуации коронавирус может начать распространяться еще быстрее, добавил замминистра.

«В наших руках не допустить развития такой ситуации в столице. Ситуация ухудшается. Статистика плохая, и по Казани в том числе», — сказал градоначальник Ильсур Метшин.