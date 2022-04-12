За сутки число госпитализаций с Covid-19 в России выросло более чем на 200%

За сутки в России с коронавирусом госпитализировали 4233 человека, что на 204,5% превышает показатели предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

В то же время из больниц выписали 31 271 выздоровевшего пациента (на 16,88% больше, чем в прошлые сутки).

Общий прирост заболеваемости Covid-19 составил 10 910. Скончался 281 человек.

Больше всего заражений отмечается в Санкт-Петербурге (508), Москве (489) и Московской области (171).

Ранее «Татар-информ» сообщил о 253 новых случаях коронавирусной инфекции в РТ.