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Ру Тат
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Здоровье
12 апреля 2022  15:12

За сутки число госпитализаций с Covid-19 в России выросло более чем на 200%

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За сутки в России с коронавирусом госпитализировали 4233 человека, что на 204,5% превышает показатели предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

В то же время из больниц выписали 31 271 выздоровевшего пациента (на 16,88% больше, чем в прошлые сутки).

Общий прирост заболеваемости Covid-19 составил 10 910. Скончался 281 человек.

Больше всего заражений отмечается в Санкт-Петербурге (508), Москве (489) и Московской области (171). 

Ранее «Татар-информ» сообщил о 253 новых случаях коронавирусной инфекции в РТ. 

#коронавирус #заболеваемость #госпитализация
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