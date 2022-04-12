В Татарстане еще 253 человека заболели коронавирусом

В Татарстане еще 253 человека заболели новой коронавирусной инфекцией, 15 человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет [среди заболевших] — 28 человек», — рассказали в ведомстве.

Больше всего ковид-случаев выявлено в Казани (91), Альметьевском районе (35), Набережных Челнах (22), Нижнекамском (18) и Зеленодольском (14) районах.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 140 372 случая заболевания, 134 185 человек выздоровели, включая 646 за последние сутки.

От коронавируса привились 2 509 734 татарстанца, более 1,9 млн из них получили оба компонента. Ревакцинацию прошли 288 845 человек.