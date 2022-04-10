За сутки более 13,5 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области

За минувшие сутки российскую границу в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 13,5 тыс. граждан», — сказали ТАСС в пресс-службе.

17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась — народные республики сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что перед Москвой стоят задачи провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин направит на единовременные выплаты переселенцам с Украины и Донбасса 600 млн рублей.