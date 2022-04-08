Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты вынужденным переселенцам из Донбасса

На единовременные выплаты переселенцам с Украины и Донбасса будет направлено 600 млн рублей. Средства из федерального бюджета получит МЧС, сообщается на официальном портале правовой информации.

На портале опубликовано семь распоряжений Кабмина о социальной поддержке для переселенцев из ДНР, ЛНР, с Украины, а также «лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке» в Россию.

В общей сложности на выплаты для них предусмотрено примерно 600 млн рублей.

18 февраля, с началом эвакуации населения из ДНР и ЛНР, Президент России Владимир Путин поручил перечислить переселенцам по 10 тыс. рублей.