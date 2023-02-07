За сутки еще 79 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане немного снизилась регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 79 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 82 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 58 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 15 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 195 177 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 192 394 жителям республики. Стоит отметить, что за последние сутки поправились 58 пациентов — столько же, сколько было госпитализировано (днем ранее сообщалось о 29 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре 2022 года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. В большинстве случаев они отличались от сведений, предоставляемых регионами, в большую сторону.

В целом по России за сутки зарегистрировали 7615 инфицированных коронавирусом. При этом 8455 человек выздоровели, 1445 были госпитализированы. От последствий болезни скончалось 43 человека.