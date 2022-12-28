За сутки 25 татарстанцев госпитализировали с ковидом

В Татарстане постепенно снижается заболеваемость коронавирусом. За сутки инфекцией заразился 71 житель республики, госпитализация потребовалась 25 людям, сообщается на портале стоп.коронавирус.рф. В то же время полностью поправились 113 татарстанцев.

В целом по России за минувшие сутки выявлено 6 тыс. 202 ковид-случая. Поправились 8 тыс. 110 россиян. Скончались от инфекции 56 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что благодаря принятым противоэпидемическим мерам, россияне смогут встретить наступающий новый год без каких-либо ограничений и локдаунов на федеральном уровне, а также сообщила, что в основном в России распространяется «омикрон».