Попова: «Омикрон» победил «цербер», но мы пока обойдемся без локдаунов

Избежать локдаунов в России удалось благодаря принятым в стране противоэпидемическим мерам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это позволяет стране входить в новый год без каких-либо федеральных ограничений, подчеркнула она.

«Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже давно написаны и сегодня эффективно используются, поэтому мы входим в новый год без локдаунов, без ограничений», – цитирует ее РИА Новости. Однако, жителей она призвала беречь здоровье и продолжать соблюдать все необходимые меры.

На сегодняшний день в России порядка 98% подтвержденных случаев Covid-19 приходится на омикрон, добавила глава Роспотребнадзора. Вариант «цербер», по ее словам, «не имеет развития».