За субботу в скорую помощь Казани поступило более трех тысяч звонков

Накануне в скорую помощь Казани поступило 3227 звонков. Самый большой пик по количеству звонков наблюдался в прошедший понедельник – 4247 звонков.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Горздрава Казани, это связано с резким увеличением числа заболеваний коронавирусом. При этом самый продолжительный по времени звонок был накануне, в субботу – 46 минут. Самый короткий звонок был во вторник – две минуты.

Ранее агентство сообщало о том, что Горздрав ответил на жалобу казанца, который три часа не мог дозвониться до скорой помощи. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Жители города всегда могут обратиться, помимо кол-центров поликлиник, по телефонам 112, 122 и 103.