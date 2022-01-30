Горздрав ответил на жалобу казанца, который три часа не мог дозвониться до скорой

В социальных сетях появился пост, в котором житель Казани пожаловался, что долгое время не мог дозвониться до скорой помощи. Один его звонок занял почти три часа. Пользователи соцсетей поддержали возмущение автора, сообщив, что им сложно дозвониться до своих поликлиник.

На жалобы казанцев отреагировал официальный аккаунт Горздрава Казани. В Горздраве сообщили, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, сложившейся в последние дни, на телефон кол-центра в разы увеличилась нагрузка.

В связи с этим в Горздраве напомнили, что помимо кол-центров поликлиник, жители города могут также обратиться по телефонам 122, 112 и 103, которые принимают круглосуточно. Самые пиковые загрузки на телефоны поликлиник возникают утром, после обеда же дозвониться туда намного легче.