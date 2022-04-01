За строительством Соборной мечети Казани можно будет следить на сайте

С актуальной информацией о строительстве Соборной мечети Казани можно будет ознакомиться на одноименном сайте, который разработал Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор фонда Ильнур Рахимов.

На сайте будет размещена вся информация о деятельности фонда, строительстве мечети и пожертвованиям.

«На данный момент основная новостная лента будет касаться конкурса, который мы проводим, и, соответственно, по завершению работы конкурса планируем посвятить сайт работе фонда и строительству мечети», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что объявлен международный конкурс на эскизный проект Соборной мечети Казани.