Сегодня, 1 апреля, объявлен международный конкурс на эскизный проект Соборной мечети Казани, он продлится три месяца. В роли организатора выступает Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал исполнительный директор фонда Ильнур Рахимов.

«Заявки на участие будут приниматься в течение 15 дней. Восьмого июля мы планируем подвести результаты этого конкурса», — отметил спикер.

Победителей отберет жюри, запланированы три призовых места. Победитель получит 2,5 млн рублей, второе место предполагает получение 1 млн рублей, третье место — 500 тыс. рублей. К участию в конкурсе приглашают международные, российские и татарстанские команды архитекторов, география участников не ограничена.

В конкурсную комиссию войдут ведущие архитекторы, представители мусульманского духовенства, органов государственной и муниципальной власти, профильные специалисты.

Ильнур Рахимов отметил, что Соборная мечеть станет еще одной точкой притяжения для посещающих Казань туристов.

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.