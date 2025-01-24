За снежные фигуры конкурса «шедевров во дворе» проголосовали 16 тыс. татарстанцев

Фото: страница «ВКонтакте» Роберта Салахутдинова

За новогодние дворы и снежные шедевры конкурса «А у нас во дворе» проголосовали 16 тыс. жителей Татарстана.

В конкурсе на лучшее зимнее украшение двора лидируют нижнекамцы — Валерия Шарикова набрала 63% голосов.

Второе место – Наргиз Камалов из Муслюмово (62%), а третье - Данияр Аскаров из села Старое Курмашево Актанышского района.

Творческое состязание продлится до 29 января включительно. Отдать голос за лучшее украшение двора можно на странице «Татар-информа» в соцсети «ВКонтакте». Результаты объявят до 5 февраля. Победят три участника, набравшие максимум голосов. Им вручат денежные призы.

Подробнее читайте в статье: Почтальон Печкин, змеи и сказочные мухоморы: выбираем лучший зимний двор в Татарстане?