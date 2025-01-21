Почтальон Печкин, змеи и сказочные мухоморы: выбираем лучший зимний двор в Татарстане

«Татар-информ» запустил голосование на конкурсе «А у нас во дворе...», который проводится вместе с Общественной палатой РТ. Всего поступило около 30 работ. Так, актанышцы слепили 18-метровую змею и памятник к 80-летию Победы, житель Мамадыша создал целый сказочный городок со снежными фигурами, а нижнекамцы украсили березы и тополя гирляндами.





Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно на странице «Татар-информа» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: страница «ВКонтакте» Роберта Салахутдинова

«А у нас во дворе...»

Творческое состязание продлится до 29 января включительно. Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно на странице «Татар-информа» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница «ВКонтакте» Данияра Аскарова

Мемориал «Вечный огонь» и памятник СВО «Мать, ждущая своего сына» от актанышцев

Так, семья Аскаровых из села Старое Курмашево Актанышского района встретила Новый год с символом 2025-го по Восточному календарю — Змеей. Длина снежной расписной красавицы – 18 метров.

Также Данияр и Тарзима Аскаровы слепили фигурки Дед Мороза, Снегурочки, рядом с зимними волшебниками — мешок с подарками. Двор украшают клоун, медведь, пингвин, лиса, медуза, герой мультфильмов — Губка Боб Квадратные Штаны, колобок изо льда и печка с огнем.

Главная новогодняя композиция участников конкурса посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из снега сделан мемориал «Вечный огонь», башня Казанского Кремля с часами, памятник СВО «Мать, ждущая своего сына».

Ушедшему Году семьи Аскаровы посвятили снежных лебедей, плавающих в озере.

Отметим, что семья Аскаровых участвует в конкурсе по зимнему оформлению двора в третий раз — с 2023 года.

Фото: страница «ВКонтакте» Роберта Салахутдинова

Сказочный детский городок в Мамадыше

Семья Салахутдиновых из Мамадыша создала сказочный детский городок на ул. Габдуллы Тукая, 66.

Детишек и их родителей здесь встречают Дед Мороз со Снегурочкой, нарядная елочка, символ уходящего года — Дракон и символ нового — Кобра. Почтальон Печкин принес газету «Вятка», Колобок притаился на пеньке. Есть даже мамонт.

Антуражем этой зимней картины служат мухоморы и елочка из снежных шариков.

«Все это для наших деток, спасибо прохожим за теплые слова, за улыбки. На фото и первые посетители – девочка с папой, которые попросили сфотографировать на память», — рассказал в своем сообщении Роберт Салахутдинов.

Фото: страница «ВКонтакте» Валерия Шарикова

Гирлянды на тополях и березах в Нижнекамске

Жители дома на Кайманова, 11 в Нижнекамске завели прекрасную традицию украшать двор к новогодним праздникам. За счет собственных средств они привлекли автогидроподъемник, благодаря чему гирлянды появились на тополях и березах высотой в три этажа.

При содействии управляющей компании во дворе установили новую беседку. А жильцы 9-го подъезда приобрели 400 метров гирлянд и натянули на фасаде дома иллюминации, создав импровизированную елку.

Помимо этого, перед Новым годом жильцы устроили во дворе акцию «Караван победы», собрали сладкие подарки для военных, участвующих в СВО, а также организовали в беседке сбор консервных банок для окопных свечей.

Жильцы этого дома очень дружные. В декабре они вместе зажигали огни на открытии елки, а 13 января встретили старый Новый год. «Всем участникам конкурса желаем удачи», — пожелали жители Кайманова, 11.

«Пока позволит здоровье, жить Деду Морозу в нашем доме»

Семья Марисовых из города Лаишево — постоянные участники конкурса на новогоднее оформление двора. Начинали они с малого — с двух-трех гирлянд для украшения входной группы. Затем каждый год покупали дополнительные гирлянды, различные фигуры.

Так, к примеру, пять лет назад во дворе появился олень, три года назад — украшения в виде сердечек, в этом году к оленю добавились сани и нашлось место на арке для маленькой елочки с горящей звездой.

Забор украшен гирляндами «метеоритный дождь», стена сарая — «падающим водопадом». Вообще длина всех гирлянд, которые задействованы в украшении дома, фигур и деревьев перед домом составляет 520 метров.

Всю эту красоту Марисовы создают вдвоем. Наталья придумывает, а супруг воплощает идеи в жизнь.

«Он мой самый главный помощник. Ведь мало сказать: „Я хочу вот так’’, это же все нужно подсоединить, подключить, много тонкостей, в которых я мало что понимаю. Если раньше идеи были мои, то сейчас и он „заразился“. Много сам придумывает, советует. В том году, проходя мимо нашего дома, один мальчик спросил у своей мамы: „Мама, а в этом домике Дедушка Мороз живет?“ Мы с мужем переглянулись, улыбнулись и решили: пока позволит здоровье, жить Деду Морозу в нашем доме», — рассказала Наталья Марисова об участии в конкурсе.

Фото: страница «ВКонтакте» Валерия Курмышкина

«Пока гирлянды сверкали, вся деревня по вечерам как на экскурсию ходила»

Валерий Курмышкин из деревни Большое Бисярино также оформляет свой двор с женой Галиной. Любимым общим делом они занимаются уже семь лет. Жена в местной школе работает техничкой, он — там же оператором в газовой котельной.

Каждый год пара закупает краски, гирлянды, обновляет убранство двора. Снег для фигур начинают готовить в первой половине декабря.

«Сейчас ведь погода обманчивая, частенько идут дожди. Из пеноплекса фигуры тоже вырезаем. Каждый год около пяти тысяч рублей уходит», — поделился тонкостями Валерий Курмышкин.

В этом году участник конкурса создал светящего снеговика из проволоки, украсил двор гирляндами.

«Пока около дома две недели гирлянды сверкали, вся деревня по вечерам как на экскурсию ходила, а на зимние каникулы внучата к бабушкам приезжали, они тоже приходили любоваться», — рассказал Валерий Курмышкин.

Фото: страница «ВКонтакте» Раиля Хафизова

«Каждый уголок домашнего уюта украшен с заботой»

Раиль Хафизов из Малой Цильны рассказал об участии в конкурсе своих родителей — Радика и Гульназ Хафизовых.

«Мои родители вложили всю свою душу и старание, чтобы принести особую радость своим односельчанам накануне Нового года. Каждый уголок их домашнего уюта украшен с тонкой заботой, отражая дух праздника и нежность зимней сказки», — написал он.

Фото: страница «ВКонтакте» Раиля Хафизова

По словам участника конкурса, в убранстве двора отображена тематика Года защитника Отечества, который отмечается в 2025 году. Ей посвящен отдельный постамент, на котором горят строки — девиз Российской армии: «Победа будет за нами!» Его охраняет военнослужащий с оружием в руках.

И, конечно же, в зимнем оформлении не обошлось без символа года — змеи. Она занимает особое и почетное место среди новогодних персонажей, олицетворяя мудрость и жизнь в гармонии, уверен Раиль Хафизов.

«Снежные творения напоминают о радостях, которые приносит зима»

В селе Урмандеево все прохожие могут увидеть городок со снежными скульптурами, созданный супругами Архипом и Марией Ивановыми. Как считает дочь Лиана, их труд превращает привычный снег в настоящие произведения искусства.

«Каждая снежная скульптура, вылепленная супругами с вниманием к деталям, словно рассказывает свою собственную историю. Снежные фигуры весело прищуриваются, а сказочные существа, вырезанные из чистого снега, будто готовы ожить в любой момент. Загадочный мир, рождающийся у их дома, привлекает не только детей, но и взрослых, заставляя их снова поверить в сказку», — написала Лиана о работе своих родителей.

Перед домом можно встретить Деда Мороза, Снегурочку, змею, во дворе — оленей в упряжке. Дом красиво подсвечивается иллюминацией.

«Эти снежные творения напоминают всем нам о простых, но безмерно красивых радостях, которые приносит зима», — убеждена дочь участников конкурса.

Напомним, что всего на конкурс поступило около 30 работ. Проголосовать можно на странице «Татар-информа» в социальной сети «ВКонтакте» до 29 января. Результаты будут объявлены до 5 февраля. Победителями станут три участника, набравшие наибольшее количество голосов. Им будут вручены денежные призы.