За символы для новой банкноты в 1000 рублей проголосовали 700 тыс. россиян

В онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты 1000 рублей приняли участие 700 тыс. человек. Такую цифру озвучила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на подведении итогов.

«Самым главным для нас было услышать мнение людей, что они хотят видеть на банкноте. Был живой интерес — около 700 тыс. человек по всей стране проголосовали. Я благодарна всем, кто высказал свое мнение», — сказала Набиуллина.

Предпочтения граждан во многом совпали с мнением экспертов, отметила глава ЦБ.

«Теперь дело за нашими художниками. Им предстоит вписать символы в небольшое полотно банкноты. Это особое искусство, тем более, что символы должны быть увязаны защитными признаками», — добавила Набиуллина.

Для оборотной стороны купюры в 1000 рублей предлагалось 25 вариантов, а в пятерку лидеров вошли теплоход «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главное здание Казанского Федерального университета.