«Метеор» победил в голосовании за символ для 1000-рублевой банкноты

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В голосовании за символ для 1000-рублевой банкноты победил скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор». Результаты голосования в прямом эфире Первого канала представила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом два связанных с Казанью символа также попали в топ-5 набравших наибольшее число голосов и в итоге могут оказаться на 1000-рублевой банкноте. Это оказавшийся на втором месте Дворец земледельцев и ставший пятым главный корпус Казанского федерального университета.

На третьем месте — Саратовский автомобильный мост через Волгу, на четвертом — памятник Салавату Юлаеву в Уфе.

«Теперь дело за нашими художниками, им предстоит вписать символы в небольшое полотно банкноты. Это особое искусство, тем более что символы должны быть увязаны с защитными признаками», — подчеркнула Набиуллина.

«Сколько всего в итоге символов попадет на эту банкноту, какой из них займет первый план, а какие — второй план, всё это решат профессионалы — художники Банка России и Гознака. Их задача — создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение на голосовании. Окончательное слово — за советом директоров Банка России», — резюмировала глава ЦБ.