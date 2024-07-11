За шестой созыв депутаты Госсовета РТ рассмотрели более 76 тыс. обращений

За шестой созыв депутаты Госсовета Татарстана рассмотрели более 76 тыс. обращений. Во время приема граждан к парламентариям обратились свыше 25 тыс. человек. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу».

«Работа с обращениями граждан всегда была важным направлением в деятельности парламента. Всегда ратовал за активную работу депутатов в избирательных округах, в том числе с обращениями граждан. Считаю, что ни одно обращение не должно оставаться без ответа. Это вопрос доверия наших избирателей к законодательному органу государственной власти», – заявил спикер.

Мухаметшин отметил, что депутаты закреплены за районами республики, принимают граждан в общественных приемных партии «Единая Россия» и Президента России.

«Конечно, все вопросы сразу на сто процентов не решить, но сама система отлажена», – сказал он.

Глава парламента добавил, что всегда просит депутатов участвовать в заседаниях городских и районных советов, поскольку там обсуждаются вопросы, касающиеся определенной территории.

«Депутат должен понимать, что необходимо предпринять, чем поддержать и помочь. Думаю, что такие заседания помогают серьезно активизировать работу на местах», – подчеркнул он.

Подробнее об итогах работы Госсовета РТ VI созыва можно узнать из интервью: Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов».