За 6 лет РТ на мероприятия по нацпроекту «Экология» направил 22,7 млрд рублей

С 2019 по 2024 год на реализацию 30 мероприятий по национальному проекту «Экология» в Татарстане направлено 22,7 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В 2024 году завершается срок действия нацпроекта „Экология“. Новая программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина, она называется „Экологическое благополучие“», — сообщил он.

По данным Шадрикова, всего за шесть лет в Татарстане в отрасли «Экология» проведено 1 125 мероприятий общей стоимостью 60,5 млрд рублей. Помимо средств из бюджетов всех уровней, деньги в экологические мероприятия вкладывали предприятия республики.

Новый нацпроект «Экологическое благополучие» будет реализован с 2025 по 2030 год и включает в себя шесть федеральных проектов. Так, федеральный проект «Вода России» объединит направления «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». В ходе его реализации предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 17 очистных сооружений на общую сумму в 18,3 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».