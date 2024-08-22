Расчистка Мелекески и Ноксы: что сделают по новому экологическому нацпроекту в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан направил заявку в Минприроды России на 1,3 млрд рублей

Новый нацпроект «Экологическое благополучие» придет на смену нацпроекту «Экология». Он разработан по поручению Президента России Владимира Путина на 2025-2030 годы и включает в себя шесть федеральных проектов.

«Мы сделали заявку от Татарстана на семь мероприятий на сумму 1,3 млрд рублей (из федерального бюджета – прим. Т-и)», – сообщил Александр Шадриков.

Новый федеральный проект «Вода России» объединит уже знакомые направления – «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». В ходе его реализации в Татарстане предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 17 очистных сооружений на общую сумму более 18 млрд рублей. По экологическому оздоровлению водных объектов в республике предусмотрено 29 мероприятий на 4,4 млрд рублей.

«Мы заявки подали, работаем с Минприроды России, чтобы окончательно застолбить наши цифры», – заметил Шадриков.

В числе наиболее крупных предварительно согласованных мероприятий – второй этап расчистки русла Мелекески в Набережных Челнах стоимостью более 320 млн рублей (на 2025-2026 годы) и мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани стоимостью около 719 млн рублей (на 2028-2030 годы). Кроме того, в список включены такие объекты, как озеро Архиерейское у села Тарлаши в Лаишевском районе и пойменное озеро Каракуль в Нижнекамском районе.

Новый проект «Генеральная уборка» придет на смену федеральному проекту «Чистая страна». По нему в нашем регионе до 2030 года запланирована рекультивация полигона ТБО в Нурлате площадью 21,9 га. Кроме того, будут реализованы мероприятия по федеральному проекту «Сохранение лесов».

За 6 лет на мероприятия по нацпроекту «Экология» выполнят работы на 23 млрд рублей

Александр Шадриков подвел главные итоги нацпроекта «Экология», действие которого завершается в этом году. С 2019 по 2024 годы на реализацию 30 мероприятий в Татарстане было направлено 22,7 млрд рублей.

Всего за шесть лет в республике в отрасли «Экология» проведено 1125 мероприятий общей стоимостью 60,5 млрд рублей. Помимо бюджетных источников всех уровней деньги в экологические мероприятия активно вкладывали крупные предприятия республики.

Однако не все мероприятия удалось выполнить в установленные сроки. В этом году Минприроды России поддержало предложение Татарстана о переносе срока завершения рекультивации иловых полей в Казани на 2025 год.

«Срок реализации у нас был по плану – 2024 год. Но есть определенные причины, проект переходит в сумме 1 млрд 54 млн рублей на 2025 год и будет реализован в рамках федерального проекта «Вода России», – заметил Шадриков.

Проект по реконструкции билогичесикх очистных сооружений (БОС) и рекультивации иловых полей – гордость Казани. Ранее он был рекомендован к тиражированию на всю страну. Сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ назвал причины, по которым этот большой проект не удалось реализовать в утвержденный срок.

«Это, во-первых, аномальные погодные условия, а мы с вами помним, какие были обильные осадки, снегозавал. Обильное таяние снега переполнило карты», – пояснил Шадриков.

Возникла необходимость замены импортного оборудования на отечественный аналог, скорость высвобождения воды которого в 25 раз меньше.

Задача 2025 года – рекультивировать 142 гектара иловых полей. В них будет засыпан песок, а в перспективе они станут рекреационной зоной.

Благодаря демонтажу трубопроводов Озерного месторождения предотвращен риск для 1,2 млн человек

Еще один крупный проект, реализованный экологами Татарстана, – «Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища».

«Мы помним, какие там были риски. Этот проект был пилотным, по нему было много юридических вопросов – чья это труба? Если вода федеральная, почему труба должна быть не федеральной? Мы переводили ее в муниципальную собственность, через суды права собственности фиксировали за муниципалитетом», – напомнил Шадриков.

Проект реализован за 2022-2023 годы, работы полностью завершены. В результате удалось ликвидировать потенциальную угрозу негативного воздействия на воды Нижнекамского водохранилища и предотвращен возможный риск негативного воздействия на 1,2 млн человек.

«Это классный проект. Это открытый водозабор, обеспечение питьевой водой. Риски мы сняли благодаря программе по оздоровлению Волги», – добавил Шадриков.

Общая стоимость мероприятия составила 930 млн рублей.

Свалочный газ Самосыроского полигона будет давать электроэнергию 25 лет

Благодаря федеральному проекту «Чистая страна» за 2021-2023 проведена рекультивация Самосыровской свалки площадью более 14 га. Раннее жители окраины Казани частенько жаловались на неприятные запахи.

«Мы видим, что было и как стало – зеленый холм на сегодняшний день. Мы привезли из Евросоюза, а тогда это были еще дружественные страны, профессора, который специализируется на активной дегазации, свалочном газе. Проводили изыскания. Благодаря голландской технологии реализовали данный проект», – заметил Александр Шадриков.

Он напомнил, что на протяжении 20-25 лет свалочный газ будет выдавать электроэнергию на 1,5 мегаватта. В результате проведения работ улучшены экологические условия проживания 343 тыс. человек.

Кроме того, рекультивированы земли загрящненные нефтепродуктами в селе Шемордан Сабинского муниципального района, две свалки в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске. На это потребовалось 978 млн рублей. Благодаря проделанным работам улучшены условия проживания еще 815 тыс. татарстанцев.

«Везет тем, кто везет. Наша инициатива поддерживается на уровне Российской Федерации, Минприроды России. Нам позволяют реализовывать такие проекты, которые десятилетиями являлись проблемой для жителей нашей республики. Это свалки, берегоукрепление, очистные сооружения, борьба с диффузными стоками», – подытожил Шадриков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанцы обеспокоены вопросами загрязнения рек, лесов и воздуха

Проблемы экологии, и особенно вопросы загрязнения водных ресурсов, воздуха и лесных массивов, наиболее волнуют жителей Татарстана. О том, какие обращения наиболее часто поступают депутатам, рассказал председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Азат Хамаев.

«С 2019 года к нам поступило более 2 тыс. обращений от татарстанцев и жителей других регионов страны. Основные обращения от казанцев поступают в связи с загрязнениями воздуха промышленными предприятиями и неприятными запахами. Эти вопросы оперативно передаются исполнительной власти. Минэкологии РТ принимает оперативные решения по устранению негативных явлений», – сказал он.

По данным спикера, важная тема, которая волнует людей, – сохранение лесов от пожаров. Также часто поступают вопросы, связанные с использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Актуальными назвал глава Комитета и обращения по бродячим животным. Договориться с зоозащитниками, исполнительной и законодательной властью для решения этой проблемы сложно, добавил спикер, отметив, что работа в этом направлении все равно в республике идет.