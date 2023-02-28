За шесть лет на поддержку садоводческих товариществ Татарстан направил 3,7 млрд рублей

За шесть лет по программе капитального ремонта внутренней и внешней инфраструктуры садоводческим и огородническим товариществам Татарстана было выделено 3,7 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Марина Вавилова.

«В прошлом году республика выделила около 550 млн на все виды поддержки садоводства и огородничества, в том числе 300 млн рублей на ремонт и благоустройство подъездных дорог, 100 млн — на электросетевое хозяйство, 140 млн — на водоснабжение и 10 млн — на обустройство площадок ТКО, установку бункеров и контейнеров», — отметила она.

Кроме того, в 2022 году было выделено 237 млн рублей субсидий на ремонт внутренней инфраструктуры. В этом году на нужды садоводческих и огороднических товариществ Минсельхозпродом Татарстана запрошена аналогичная сумма, решение относительно выделения средств будет принято ближе к маю.

Вавилова уточнила, что из 100 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства СНТ, в прошлом году не было освоено 10,6 млн. Деньги были возвращены в бюджет республики из-за четырех товариществ.

Подробнее о господдержке садоводческих и огороднических товариществ в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» «По примеру Питера»: в Татарстане предложили создать Управление по работе с садоводами.