«По примеру Питера»: в Татарстане предложили создать Управление по работе с садоводами

Счетная палата РТ обнаружила нарушения при использовании средств бюджета, выделявшихся на развитие и содержание инфраструктуры садоводческих товариществ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Часть поддержки, оказанной садоводам, оказалась невостребованной»

Счетная палата Татарстана обнаружила ряд нарушений при использовании средств бюджета, выделявшихся на развитие и содержание инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ в 2020-2021 годах и первом полугодии 2022 года Минстрою и Минпромторгу республики.

В общей сложности на поддержку садоводов из бюджета Татарстана Главному управлению инженерных сетей РТ и ГУП «Электрические сети» было выделено 433 млн рублей. Однако не все обязательства осуществлялись должным образом. Некоторые меры поддержки оказались не востребованы, на что обратил внимание на заседании коллегии Счетной палаты аудитор Александр Якупов.

По словам аудитора Александра Якупова, садовые общества в РТ не эксплуатируют построенные и приобретенные за бюджетный счет объекты водоснабжения Фото: sprt.tatar

По словам аудитора, садовые общества не эксплуатируют построенные и приобретенные за бюджетный счет объекты водоснабжения (две скважины, две насосные станции и семь водонапорных башен), две площадки для сбора мусора, 47 контейнеров и 11 бункеров общей стоимостью более 12 млн рублей. В Зеленодольском районе электросети стоимостью 927,8 тыс. рублей и вовсе подвели к дачному некоммерческому товариществу «Мичуринский», где участки практически никто не обрабатывает.

Докладчик предположил, что это стало следствием отсутствия четких критериев при отборе садовых обществ, которым выделяется государственная поддержка. Кроме того, часть мер не согласуется с показателями подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2025 годы».

В 2022-м Минстрой не должен был заниматься поддержкой садоводов, но ему выделили средства на обустройство мусорных площадок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В частности, за 2021 год должны были быть пробурены 33 скважины, тогда как фактически пробурили 28. Установка контейнеров и бункеров не предполагалась вообще, но были приобретены 144 контейнера и бункера. В 2022-м Минстрой не должен был заниматься поддержкой садоводов, но ему выделили средства на обустройство мусорных площадок и ремонт сетей водоснабжения, причем были заключены контракты. Минпромторг в свою очередь не обеспечил корреляцию запланированных показателей с фактическими работами.

Помимо прочего, в ходе проверки выявлена оплата невыполненных работ на общую сумму 1,5 млн рублей. Нарушения устранены, возвращено в бюджет 1,2 млн рублей. Также изысканы резервы для экономии бюджетных средств. Оказалось, что «Электрические сети» фактически продают подрядчику демонтируемое при ремонте оборудование, а стоимость возмещаемой из бюджета новой техники на эту сумму не уменьшается. При применении механизма «возвратных сумм» экономия могла бы достигнуть 4,3 млн рублей.

Тахир Хадеев пояснил, что после отказа предприятий от СНТ садоводы на протяжении последних 30 лет были предоставлены сами себе, вследствие чего накопились проблемы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В проблеме неиспользования средств садоводы не виноваты»

Как сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, садоводческие некоммерческие товарищества расположены в регионе на 383 тыс. индивидуальных земельных участках. В 23 районах насчитывается 1,4 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ, из которых около 1 тыс. зарегистрировано в качестве юрлиц. Садоводством в республике занимаются примерно 1,2 млн человек.

«Начиная с 2017 года в Татарстане, исходя из социальной значимости, реализуются мероприятия по приведению в нормативное состояние инженерной инфраструктуры некоммерческих товариществ. На эти цели из бюджета республики выделено 3,7 млрд рублей на строительство и ремонт подъездных автомобильных дорог, водоснабжение, линии электропередач, ремонт внутренней инженерной инфраструктуры, приняты законодательные и нормативно-правовые акты», – проинформировал депутат Госсовета Татарстана.

Бюджетные средства проходят через Минстрой, Минтранс, Минпромторг, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ курирует работу садовых некоммерческих товариществ, координирует работу министерств и Союза садоводов. Однако за громадный блок работы в министерстве отвечает лишь один специалист.

Спикер пояснил, что после отказа промышленных предприятий от СНТ садоводы на протяжении последних 30 лет были предоставлены сами себе, вследствие чего накопились разные проблемы. Председатели садоводческих обществ работают в режиме многозадачности, вынуждены взаимодействовать с множеством ведомств, которыми зачастую предъявляются противоречивые требования. Решению проблем мешает отсутствие целевой госпрограммы по развитию садоводства.

«Жители республики, занимающиеся садоводством и огородничеством, решают вопросы продовольственной безопасности, обеспечивая на 80% свои семьи овощами и плодово-ягодными культурами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В проблеме неиспользования средств садоводы не виноваты. Правительству и муниципальным образованиям необходимо взяться за эту работу. Необходима квалифицированная группа людей. К примеру, как в Санкт-Петербурге», – подчеркнул Хадеев.

Депутат Госсовета Татарстана пояснил, что в Северной столице с 1995 года действует Управление по развитию садоводства и огородничества. Занятие граждан садоводством рассматривается там в первую очередь как социальная сфера. Управление состоит из трех отделов и двух секторов со штатной численностью 20 сотрудников. Оно выполняет функции главного распределителя бюджетных средств, имеет административное здание и Дом садоводов с актовым залом для проведения собраний, а также собственное печатное издание и архив.

«Финансирование в Санкт-Петербурге составляет всего 240 млн рублей в год, что почти в четыре раза меньше, чем в Татарстане. В целях совершенствования работы садоводческих товариществ мы предложили Минсельхозпроду Татарстана создать отдельное Управление по развитию садоводства под учредительством Кабмина РТ со штатом не менее десяти человек, а также выделить две служебные машины», – подчеркнул Тахир Хадеев.

Он пояснил, что в регионе необходимо провести большую работу – уточнить информацию о внутренней и внешней инфраструктуре СНТ, межевании и оформлении земель в муниципальных районах, систематизировать архивные данные. Цифровая база данных об СНТ требует иного подхода. Кроме того, необходимо планирование потребности в субсидиях и других формах господдержки, формирование прогноза развития территорий садоводческих объединений граждан, считает собеседник «Татар-информа».

Но самое главное, по его словам, нужен единый орган управления по работе с садоводами и освоению бюджетных средств. Кроме того, нужен общественный совет по работе с садоводческими объединениями, в состав которого могли бы войти председатели садоводческих товариществ.

«Закон Татарстана о регулировании отдельных вопросов в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд был принят 15 июня 2022 года. Полномочия Кабмина РТ позволяют определить орган исполнительной власти, уполномоченный в данной области», – уточнил Хадеев.

Спикер добавил, что со стороны Правительства Татарстана садоводам оказывается серьезная поддержка, а жители республики, занимающиеся садоводством и огородничеством, решают вопросы продовольственной безопасности, обеспечивая на 80% свои семьи овощами и плодово-ягодными культурами. Садоводы сегодня составляют наиболее активную часть нашего общества. Социальная активность, трудовое воспитание детей, участие в обустройстве общих территорий превращают товарищества в центры притяжения всей семьи, заключил Хадеев.

Марина Вавилова: «В прошлом году республика выделила около 550 млн рублей на все виды поддержки садоводства и огородничества» Фото: agro.tatarstan.ru

«Главное – закрепить куратора по каждому направлению»

Работу, направленную на поддержку садоводства и огородничества в Татарстане, курирует начальник отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Марина Вавилова. Она сообщила, что в прошлом году республика выделила около 550 млн рублей на все виды поддержки садоводства и огородничества, в том числе 300 млн на ремонт и благоустройство подъездных дорог, 100 млн – на электросетевое хозяйство, 140 млн – на водоснабжение и 10 млн – на обустройство площадок ТКО, установку бункеров и контейнеров.

Кроме того, в 2022 году было выделено 237 млн. рублей субсидий на ремонт внутренней инфраструктуры. В этом году на нужды садоводческих и огороднических товариществ Минсельхозпродом Татарстана была запрошена аналогичная сумма, решение по выделению средств будет принято ближе к маю.

Марина Вавилова уточнила, что из 100 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства СНТ, в прошлом году не было освоено 10,6 млн рублей. Спикер пояснила, что деньги были возвращены в бюджет республики из-за четырех СНТ, которые отказались от передачи сетей электроснабжения в хозяйственное ведение ГУП РТ «Электрические сети» в связи с передачей территориальной сетевой организации ООО «СК-Энерго». В этой связи данные СНТ были исключены из перечня объектов.

Из 100 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства СНТ, в прошлом году не было освоено 10,6 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы подали претензию на возврат субсидии, выделенной на ремонт внутренней инфраструктуры (линии электропередач и водоснабжения) в связи с недостижением результата. Условия, заложенные в смете, не везде были выполнены в полном объеме. Председатели некоторых СНТ не учли, что работы будут приниматься критично. Такие СНТ есть около Казани – в Советском районе, Высокогорском, а также в Пестречинском», – добавила она.

Идею о создании в регионе Управления по работе с садоводами Марина Вавилова поддержала.

«Такая необходимость есть, действовать в рамках существующих кадров невозможно. На наш отдел земельных и имущественных отношений возложена дополнительная функция, поэтому предложение я полностью поддерживаю. Дело в том, что мы должны делать приемку каждого объекта. Нужно понимать, что приемка электросетевого хозяйства, внутренних дорог, систем водоснабжения только в одном хозяйстве может занять сутки», – пояснила она.

Спикер отметила, что этот сейчас вопрос обсуждается в Минсельхозпроде Татарстана. При этом все проблемные вопросы в сфере садоводства и огородничества, которые требуют финансовых вложений, по ее словам, в регионе успешно решаются.

«Самое главное – закрепить куратора по каждому направлению. Нужны люди, чтобы работать точечно, проверять целевое использование бюджетных средств. К примеру, в Уфе на поддержку садоводства и огородничества в год выделяется всего 116 млн рублей. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выезжает на каждый объект с проверками», – сказала Вавилова.

«Мы хотим перейти по ремонту водоснабжения со 100% финансирования на софинансирование в соотношении 99% – республиканские средства и 1% – вложения садоводческих товариществ, членские взносы» Фото: © «Татар-информ»

Специалист также рассказала о новшествах, которые планируются в работе в 2023 году.

«Мы хотим перейти по ремонту водоснабжения со 100% финансирования на софинансирование в соотношении 99% – республиканские средства и 1% – вложения садоводческих товариществ, членские взносы. Порядок разработан и направлен на межведомственное согласование всем отраслевым ведомствам», – проинформировала Вавилова.

В заключение спикер также отметила, что за шесть лет по программе капитального ремонта внутренней и внешней инфраструктуры садоводческим и огородническим товариществам в нашем регионе были выделены значительные средства – 3,7 млрд рублей.

«У нас есть великолепные дороги, поставлены остановки, инфраструктура достаточно хорошо развита, но садов много, и все охватить невозможно. Потребность нужно просчитать по районам», – сказала представитель Минсельхоза Татарстана.

Субсидирование на условиях софинансирования – оптимальная форма господдержки, считает спикер. Кроме того, по ее словам, в настоящее время прорабатывается возможность проведения электронного голосования по всем актуальным вопросам СНТ. Каждое СНТ в дальнейшем сможет получить доступ к онлайн-голосованию на портале госуслуг. Данным вопросом занимается Росреестр.