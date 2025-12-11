За шесть часов над регионами России сбили 32 беспилотника
За шесть часов над регионами России сбиты 32 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
Из них, 13 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 10 дронов – над Московским регионом, четыре бесплиотника – над территорией Калужской области, три БПЛА – над территорией Тульской области, еще два БПЛА – над территорией Курской области.
Режим беспилотной опасности в Татарстане вводился дважды за сутки. Кроме того, в аэропорту Казани действовали временные ограничения. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством из-за сохраняющегося в регионе высокого уровня опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры.
По словам Раиса РТ, к наблюдению за небом необходимо привлекать глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, в том числе – сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, а также работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса, автозаправок и так далее.