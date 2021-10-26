За сентябрь в Казани около 1 тыс. детей с ОВЗ посетили бесплатные спортивные занятия

С 1 сентября в Казани порядка 1 тыс. детей с ОВЗ посетили бесплатные занятия по плаванию, флорболу, мини-футболу, иппотерапии и лечебной физкультуре. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«С 1 августа шесть спортивных объектов начали проводить бесплатные занятия для детей с ОВЗ. С 1 сентября в программу включились еще девять учреждений. За практически три месяца общий охват составил более 1,4 тыс. посещений. За сентябрь этой возможностью воспользовались порядка 1 тыс. детей и подростков», — отметил спикер.

По его словам, инфраструктура, созданная в городе, позволяет увеличить общее число занимающихся спортом людей с ОВЗ в два-три раза, все возможности для этого есть.

«У нас есть возможности и время, которое мы выделяем на спортивных объектах для занятий людей с ОВЗ. Мы можем кратно увеличить число занимающихся и ждем посетителей. Также готовы выслушать пожелания, предложения и жалобы», — добавил Салихов.

По его словам, с людьми с ОВЗ занимаются тренеры, прошедшие специальное переобучение. Также проводятся занятия и для взрослых людей. Всего в Казани из 37 муниципальных спортивных объектов семь полностью адаптированы для лиц с ОВЗ, в том числе для инвалидов-колясочников, около 60% объектов доступны для слабовидящих. В учреждениях есть направляющие плитки, яркие наклейки на лестницах, таблички со шрифтом Брайля и тактильные указатели.

По мнению депутата Казгордумы Далии Гайнановой, родители детей с ОВЗ зачастую не знают о степени оснащенности спортивных объектов необходимой инфраструктурой.

«Спорт жизненно необходим для детей с ограниченными возможностями здоровья. На спортивных объектах Казани для многих категорий граждан есть условия, но над многим еще предстоит работать. Есть проблема, что родители детей с ОВЗ находятся в своеобразном информационном вакууме. Они не знают, какие спортобъекты есть, как они оснащены и так далее», — сообщила она.

Более подробную информацию о доступности спортивных комплексов можно получить на сайте «Добрая Казань».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани для людей с ОВЗ появится горячая линия по вопросам занятия спортом.