В Казани для людей с ОВЗ появится горячая линия по вопросам занятия спортом

В Казани с 1 ноября начнет работу горячая линия по номеру 292-61-29 по вопросам занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«Горячая линия по вопросам занятия спортом людей с ОВЗ начнет работать с 1 ноября по будням с 9 до 18 часов. Каждый звонок мы обязательно возьмем в работу и дадим обратную связь на каждый вопрос, связанный с занятием спортом на наших объектах», - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что на данный момент в Казани из 37 муниципальных спортивных объектов семь полностью адаптированы для лиц с ОВЗ, в том числе для инвалидов-колясочников, около 60% объектов доступны для слабовидящих.

Кроме того, для лиц с ОВЗ в этом году в Казани провели семь спортивных мероприятий, в которых поучаствовало около 300 человек, заключил Салихов.