За семь лет в благоустройство парков и скверов в Татарстане вложили 18 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

За семь лет в Татарстане в развитие городской среды вложили 18 млрд рублей — на эти средства были благоустроены 225 общественных пространств. О том, как важны скверы и парки, рассказал главный архитектор архитектурного бюро Heads group Владислав Куликовский.

Он отметил, что для Татарстана общественное пространство стало чем-то большим, чем просто детская площадка. Для татарстанцев это место досуга, общения и коммуникаций. В республике сложилась положительная практика, что граждане стали сами участвовать в формировании таких пространств, а архитекторы-проектировщики — учитывать их пожелания.

«Идея формируется за счет аналитики объекта, места. И учитываются такие факторы, как история места, культурный слой, современное использование. Мы стараемся дополнить и усилить все сценарии жизни на территории, чтобы стало еще лучше, еще комфортнее», — сказал Куликовский.

По его словам, с помощью привлечения людей в проект архитекторы «программируют» их на то, чтобы они хранили созданное общественное пространство.

«Жизнь у общественных пространств не такая длинная, поэтому нужно за ними ухаживать и оберегать. Ключевым моментом в этой работе является вовлечение. Мы привлекаем людей в проект, и они становятся нашими агентами, которые впоследствии становятся защитниками этого пространства», — сказал Куликовский.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное развитию общественных пространств в республике. Он рассказал, что в Татарстане за 7 лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 225 общественных пространств.