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«Вклад в культурный слой»: за 7 лет в Татарстане благоустроили 225 парков и скверов
В Татарстане за 7 лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 225 общественных пространств. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале.
«Самое главное, что национальный проект дает возможность жителям активно участвовать в планировании парков и скверов. Архитекторы учитывают пожелания граждан при разработке проекта. Благодаря этому в городах и муниципалитетах республики появились сотни мест для отдыха на свежем воздухе», – отметил руководитель республики.
Раис опубликовал новое видео, посвященное развитию этой инфраструктуры в республике. Героем ролика выступил главный архитектор архитектурного бюро Heads Group Владислав Куликовский.
«Сначала человек формирует среду, потом среда формирует человека. И общественные пространства помогают с развитием и культуры», – отметил cпециалист.
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