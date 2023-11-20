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За рулем внедорожника, столкнувшегося с автобусом в РТ, находился 18-летний автомобилист
Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне в Нижнекамском районе.
Напомним, накануне примерно в 15.50 на 77-м км автодороги Чистополь – Нижнекамск 18-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Чистополя, по предварительным данным, совершая обгон, выехал на встречку и врезался в автобус «Нефаз».
В результате 18-летний автомобилист получил ушибы, после осмотра медиками отпущен домой, сообщают в Госавтонспекции Нижнекамска.
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