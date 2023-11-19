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Видео: На трассе под Нижнекамском внедорожник столкнулся с автобусом
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Сегодня в районе трех часов дня в Нижнекамском районе произошло серьезное ДТП.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД России по РТ, предварительно, на трассе вблизи села Каенлы внедорожник выехал на встречку и столкнулся с автобусом.
В результате столкновения пострадал один человек.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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