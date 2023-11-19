Видео: На трассе под Нижнекамском внедорожник столкнулся с автобусом

Сегодня в районе трех часов дня в Нижнекамском районе произошло серьезное ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД России по РТ, предварительно, на трассе вблизи села Каенлы внедорожник выехал на встречку и столкнулся с автобусом.

В результате столкновения пострадал один человек.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.