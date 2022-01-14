Погоня за наркоманом и водители без прав: облавы ГИБДД на дорогах Казани

Одиннадцать пьяных водителей за сутки – таков результат рейда автоинспекторов в Казани. Тотальные проверки показывают – казанцы продолжают садиться за руль даже будучи уже лишенными водительских прав. Из рейда – репортаж ИА «Татар-информ».

Минувшим вечером в Казани автоинспекторы вышли в рейд на нарушителей ПДД

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Минувшим вечером в Казани автоинспекторы вышли в рейд на нарушителей ПДД. Десятки инспекторов ДПС по всему городу проверяли все – от документов и до соблюдения правил перевозки пассажиров. Очень тщательно полицейские выясняли, не сел ли за руль кто-либо из водителей пьяным.

Как рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Казани Никита Жирнов, за прошлый год на дорогах города по вине пьяных водителей произошло 51 ДТП, которые унесли жизни восьми человек. Достаточно вспомнить, как нетрезвый казанец за рулем своего автомобиля Ford сбил насмерть двоих пешеходов. Трагедия произошла в ноябре минувшего года на Тэцевской у Вертолетного завода.



Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пара начала переходить дорогу, другие автомобилисты остановились, чтобы их пропустить, но неожиданно на высокой скорости на них вылетела иномарка. Шансов выжить у супругов практически не было. Водителя задержали и отправили в СИЗО.

«ГИБДД Казани напоминает, что за езду за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения водителям будет грозить штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет. В случае если водитель попадется автоинспекторам в пьяном виде снова, ему будет грозить уголовная ответственность», – отметил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Казани Никита Жирнов.

Догнали во дворе

Ближе к окончанию рабочего дня на улице Карбышева автоинспекторы заметили на дороге подозрительную «Ладу» 8-й модели. Полицейские попросили водителя остановиться, но вместо этого он прибавил скорость, началась погоня.

«Полицейские заметили, что на "восьмерке" не работали задние фары, водитель вел себя на дороге неадекватно, вилял», – рассказали очевидцы случившегося.

«За езду за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения водителям будет грозить штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Догнали легковушку автоинспекторы в одном из дворов. За рулем находился 26-летний казанец. Полицейские заподозрили, что водитель пьян. Ему предложили дунуть в алкотестер, но прибор показал, что водитель трезв. Тогда мужчину отправили в больницу на медицинское освидетельствование.

«Во время проверки документов выяснилось, что ранее водитель был лишен прав. У него отобрали водительское удостоверение за езду в состоянии наркотического опьянения», – рассказал источник агентства.

К утру подозрения полицейских подтвердились. Результаты анализов показали, что водитель сел за руль под наркотиками. Теперь за езду без прав и в состоянии наркотического опьянения мужчине будет грозить уголовная ответственность – штраф до 300 тыс. рублей.

Без страховки и непристегнутый

Автоинспекторы обращали внимание и на другие нарушения ПДД. На проспекте Амирхана тотальным проверкам подвергли и таксистов.

«Таксисты нарушают не меньше. Подрезают, летят на скорости, не удивительно, если у них даже нет документов. Считаю, их нужно тщательно проверять», – поделилась своим мнением жительница Казани Алина.

Автоинспекторы обращали внимание и на другие нарушения ПДД. На проспекте Амирхана тотальным проверкам подвергли и таксистов Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Инспекторам ДПС попался водитель автомобиля Chery, он ехал за рулем своей машины, не пристегнувшись ремнем. У водителя легковушки Honda не нашлось при себе страховки. На обоих нарушителей составили протоколы.

Всего за время рейда сотрудники ГИБДД поймали почти сотню нарушителей ПДД, из них 11 водителей попались полицейским в пьяном виде, три человека сели за руль без прав. Такие рейды автоинспекторы будут проводить и дальше, они просят казанских автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и сообщать им о пьяных водителях.