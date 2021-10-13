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Ру Тат
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13 октября 2021  11:00
Павел Климчак

За рулем автобуса, попавшего в ДТП с трамваем в Казани, была женщина

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Сотрудники ГИБДД получили записи с видеорегистраторов автобуса и трамвая, которые сегодня столкнулись на улице Декабристов. В данный момент автоинспекторы выясняют, по чьей вине произошла авария. Как сообщил ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, за рулем автобуса была женщина.

«Водитель автобуса – женщина с большим опытом, раньше она сама работала водителем трамвая», – рассказал Сергей Темляков.

Ранее агентство сообщало о том, что в результате аварии автобуса и трамвая пострадали восемь человек.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #трамвай и автобус
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