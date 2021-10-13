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Ру Тат
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13 октября 2021  10:23
Павел Климчак

В аварии с автобусом и трамваем на Декабристов в Казани 8 человек получили травмы

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Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, в результате столкновения трамвая и автобуса на улице Декабристов пострадали восемь человек.

«Из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи. Ещё троим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В аварии пострадала двухлетняя девочка, ей также оказали медпомощь на месте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на Декабристов в Казани столкнулись автобус и трамвай.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #Минздрав РТ
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