В аварии с автобусом и трамваем на Декабристов в Казани 8 человек получили травмы

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, в результате столкновения трамвая и автобуса на улице Декабристов пострадали восемь человек.

«Из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи. Ещё троим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В аварии пострадала двухлетняя девочка, ей также оказали медпомощь на месте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на Декабристов в Казани столкнулись автобус и трамвай.