«За Родину и за связь»: офицер из Татарстана рассказал о службе и боевых наградах

В Центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» в Заинске состоялась встреча с военнослужащими, приехавшими в отпуск с фронта. Среди них – заместитель командира полка Евгений с позывным Заинск. Ему 43 года. Он был мобилизован в 2022 году и с тех пор служит на Херсонском направлении.

Офицер обеспечивает управление средствами связи полка и приданных подразделений: танкистов, гаубичной батареи, других бойцов, от которых зависит результат на передовой. «Грубо говоря, наших любимых «трактористов», как мы с теплом называем танкистов, – поясняет Евгений. – Наша задача – чтобы связь не прерывалась».

На его груди – десятки наград. Среди них – медаль Жукова, «За боевые отличия», «За заслуги перед Республикой Татарстан», «За воинскую доблесть», награда имени маршала войск связи Пересыпкина и другие. Последнюю на данный момент – знак отличия командования 49-й общевойсковой армии – он получил в мае 2025 года за оперативное выполнение боевых задач.

Силы на фронте, заверяет Евгений, ему придает семья, чувство ответственности за Родину и сплоченность боевого братства. «Когда рядом с тобой воины, твои братья, ты не можешь не стоять до конца. Мы плечом к плечу», – говорит он.

Не раз офицеру доводилось спасать жизни сослуживцев. «Было… Выводил и по десять человек из-под обстрела. Думаю, каждый из нас, кто там, делал это», – кратко делится он.

С благодарностью Евгений вспоминает тех, кто поддерживает бойцов с мирной земли: «Огромное спасибо Елене Владимировне Хисамутдиновой, нашим «паучкам», всем, кто плетет маскировочные сети, собирает помощь. Благодарим Заинский район, фонд «Теплый Заинск», Марата Киямова, Валентина Александровича Атласова. Возможно, не всех назову, но низкий поклон от нас всех».

Для Евгения это уже шестой отпуск. В феврале 2025 года он был награжден главой Заинского района Разифом Каримовым – за значительный вклад в защиту рубежей Родины и достойное исполнение воинского долга.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к началу марта этого года ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.