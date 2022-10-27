За решетку сразу после поимки Нейдера: приговор выслушал экс-борец с оргпреступностью

Точку в деле о мошенничестве бывшего замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью Ильдара Камалова поставил Вахитовский районный суд Казани. Сегодня он выслушал свой приговор.

На последнем процессе сегодня собрались десятки человек – его родные, близкие друзья. Перед тем, как уйти в совещательную комнату, суд дал Камалову выступить с последним словом.

«Я много лет занимался борьбой с организованной преступностью, отрабатывал дела лиц, которые имели определенное влияние. Я не совершал никаких преступлений. Меня оболгали. Все дело строится на показаниях потерпевшего, который сам попал под уголовную ответственность. Прошу не верить словам этого приспособленца», – обратился к суду Камалов.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Тот, на чьи показания сослался Камалов, – казанский бизнесмен и его приятель Евгений Перцев. Он был замешан в краже дорогостоящей иномарки Lexus LX 450, которую он приобрел у компании «Европлан» в лизинг. По факту, машину угнали через Грузию в Ирак, ущерб следствие оценило более чем в 6 млн рублей. Чтобы уйти от наказания, Перцев обратился к Камалову и попросил его помочь закрыть уголовное дело. Полицейский согласился. За решение вопроса он запросил 400 тысяч рублей, уверено следствие.

«Разработку уголовного дела вели сотрудники УФСБ России по РТ», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, дело Перцева дошло до суда. Бизнесмен оказался на скамье подсудимых и был приговорен к трем годам лишения свободы. Поняв, что Камалов обманул его, приятель обратился с заявлением в полицию.

«Однако это не единственный эпизод в уголовном деле. Ранее Перцев уже обращался за помощью к Камалову. Он просил уладить вопрос с неким Салиховым. Тогда Камалов сообщил, что конфликт можно будет уладить, заплатив Салихову 2 миллиона рублей. Деньги передавались частями, сначала Перцев отдал полицейскому миллион рублей, затем передал свою машину», – рассказал прокурор.

Ильдара Камалова задержали летом прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. В прениях гособвинение просило суд отправить экс-полицейского в колонию общего режима на 7 лет.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я много лет знал Перцева. За это время мне удалось понять, что это за человек. Это тот, кто может лгать и предавать близких. Ради своей личной выгоды этот человек ни перед чем не остановится. К тому моменту, когда я понял, что это за человек, он уже был привлечен к уголовной ответственности. Все, что я сделал, было попыткой держать его возле себя, и избежать угрозы другим людям. Ваша честь, я все-таки офицер. Я могу и хочу принести пользу нашему государству», – закончил свое выступление Камалов.

Приговор огласили в кратчайшие сроки. Вахитовский суд признал Ильдара Камалова виновным в мошенничестве и отправил его в колонию общего режима на три года. При этом часть срока Камалов уже отсидел в СИЗО.

Ильдар Камалов стал известен после того, как задержали «положенца по Татарстану» Сергея Нейдерова, больше известного в криминальных кругах как Нейдер. Именно Камалов руководил операцией по захвату криминального авторитета в марте прошлого года, а через несколько недель он сам стал фигурантом уголовного дела.