«Кинул» друга на 2 млн: за что борец с оргпреступностью из РТ попал на скамью подсудимых

Процесс по делу экс-замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью стартовал сегодня в Верховном суде РТ. Бывшего полицейского Ильдара Камалова обвиняют в аферах более чем на два миллиона рублей. Свою вину подсудимый не признает, а мошенником называет своего давнего друга. Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».

Бывшего полицейского Ильдара Камалова обвиняют в аферах более чем на два миллиона рублей

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Как борец с преступностью, взявший Нейдера, сам оказался на скамье подсудимых

Громкое уголовное дело о мошенничестве стало итогом 15 лет службы теперь уже бывшего замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана Ильдара Камалова. Сегодня экс-полицейский предстал перед судом, дело начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани.

К слову, именно Камалов в марте прошлого года руководил операцией по задержанию «положенца по Татарстану» Сергея Нейдерова, больше известного в криминальных кругах как Нейдер. А уже спустя считанные недели полицейский сам стал фигурантом уголовного дела. Летом его задержали по подозрению в передаче взятки. Речь шла о сумме в 400 тысяч рублей, которые, по версии следствия, Камалов должен был передать некоему должностному лицу, чтобы его приятель – казанский бизнесмен Евгений Перцев смог избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве.

Громкое уголовное дело о мошенничестве стало итогом 15 лет службы теперь уже бывшего замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана Ильдара Камалова Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Перцев был замешан в краже дорогостоящей иномарки Lexus LX 450, которую он приобрел у компании «Европлан» в лизинг. По факту, машину угнали через Грузию в Ирак, ущерб следствие оценило более чем в 6 млн рублей.

«Все произошло летом 2019 года. Перцев обратился к Камалову с просьбой помочь закрыть уголовное дело в отношении него. Оперуполномоченный согласился и сказал, что может передать взятку должностному лицу. За решение вопроса он запросил 400 тысяч рублей», – следует из материалов уголовного дела.

Через несколько дней Перцев собрал всю необходимую сумму и передал Камалову. Однако бизнесмен так и остался под прицелом оперативников. В декабре 2020 года уголовное дело ушло в Московский районный суд Казани, а в 2021-м ему уже вынесли приговор. Перцеву назначили три года колонии общего режима, однако суд не стал брать осужденного под стражу, сославшись на то, что приговор не вступил в законную силу. По сей день мужчина пытается обжаловать свой приговор Верховном суде РТ.

Именно уголовное дело Перцева стало толчком к задержанию замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью. В марте прошлого года бизнесмен обратился с заявлением в полицию, 9 июня Камалова задержали. Ему было предъявлено обвинение в посредничестве во взятке. Позже следствие сделало вывод, что заплаченная Перцевым сумма «осела» в кармане у Камалова, после чего ему предъявили обвинение в мошенничестве.

«Однако это не единственный эпизод в уголовном деле. Ранее Перцев уже обращался за помощью к Камалову. Он просил уладить вопрос с неким Салиховым. Тогда Камалов сообщил, что конфликт можно будет уладить, заплатив Салихову 2 миллиона рублей. Деньги передавались частями, сначала Перцев отдал полицейскому миллион рублей, затем передал свою машину. Камалов должен был продать авто за 800 тысяч рублей, вырученные с продажи деньги передать Салихову», – зачитал из обвинительного заключения гособвинитель.

Следствие сделало вывод, что заплаченная Перцовым сумма «осела» в кармане у Камалова, после чего ему предъявили обвинение в мошенничестве Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

И в это раз деньги Камалов никому не передавал, а просто присвоил. Так в уголовном деле появился еще один эпизод с ущербом почти в 2 миллиона рублей.

«Почему настоящий мошенник на свободе, а я в СИЗО?»

Процесс по делу бывшего опера не мог начаться больше получаса – задерживалась доставка подсудимого из СИЗО. Кроме того, на заседание не смог приехать второй адвокат Камалова, дело все-таки начали рассматривать без него. В суд пришла супруга подсудимого. Несколько минут женщина переговаривалась с защитником, но в зал суда она не зашла, осталась дожидаться окончания заседания в коридоре.

После того как прокурор зачитал обвинение, выяснилось, что срок содержания Камалова под стражей подошел к концу. Гособвинитель попросил продлить ему меру пресечения, а подсудимый стал настаивать, что нет никаких оснований держать его в СИЗО.

«В этом деле нужно разбираться. Но я не вижу смысла находиться в СИЗО. Я не могу понять, как так – человек, который написал на меня заявление и сам же является мошенником, находится на свободе, а я нет? Давления я никакого на свидетелей не оказывал, прошу смягчить мне меру пресечения», – обратился к суду Ильдар Камалов.

Суд встал на сторону прокурора и продлил Камалову срок содержания под стражей еще на три месяца Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

К слову, выпустить его из СИЗО просил и обманутый бизнесмен Евгений Перцев, высказав мнение о том, что подсудимый уже и так наказан, а на свободе его ждет жена с маленьким ребенком.

«Я его знаю много лет. Были в дружеских, приятельских отношениях. Конечно же, я не ожидал, что он обманет», – побеседовал с журналистами после процесса бизнесмен.

Тем не менее суд встал на сторону прокурора и продлил Камалову срок содержания под стражей еще на три месяца. Экс-полицейский пробудет в СИЗО до 1 апреля.