За решетку отправили казанца, который устроил стрельбу и сбил полицейского

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Данилю Туматову, который прошлой осенью устроил в центре города стрельбу и сбил сотрудника ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что инцидент произошел в прошлом году осенью на перекрестке улиц Горького и Жуковского. Туматов ехал за рулем Мерседеса, и в какой-то момент автоинспекторы попросили его остановиться, но вместо этого он сбил сотрудника и попытался скрыться. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Кроме того, летом того же года мужчина открыл стрельбу из окна машины возле одного из кафе. Тогда его привлекли к административной ответственности.

Вахитовский суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию общего режима на 10 месяцев.