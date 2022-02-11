За решетку отправилась жительница Татарстана, работавшая на крупную сеть наркодилеров

В колонию общего режима отправилась жительница Татарстана Роза Шайхутдинова, которая работала на крупнейшую сеть наркодилеров.Точку в деле накануне поставил Ново-Савиновский районный суд Казани.

Судом установлено, что в 2016 году Шайхутдинова устроилась работать в онлайн-магазин нижегородского контрабандиста Никиты Гудожникова. Мужчина уже выслушал свой приговор в Верховном суде РТ, вместе с ним за решетку отправились его приятель Андрей Бакулин и еще четыре жителя Казани. Шайхутдинова получала партии наркотиков из Китая и Нидерландов и раскладывала их по тайникам. Работу ей оплачивали в том числе и «синтетикой».

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Суд признал Шайхутдинову виновной сразу в нескольких эпизодах и отправил ее за решетку на шесть с половиной лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ново-Савиновский районный суд Казани рассматривает дело последнего наркодилера. Преступная группа была раскрыта, когда одного из оптовиков поймали с партией синтетики из Китая возле казанского отделения «Почты России», в посылке полицейские обнаружили 270 граммов наркотиков.

Шайхутдинова попалась в руки полицейских самой последней в 2019 году. Она попалась на уловку оперативников – женщина пришла за очередной партией, однако вместо наркотической соли в свертке находилась поваренная.