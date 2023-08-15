За разжигание ненависти Михаила Щеглова арестовали на 12 суток

Вахитовский суд Казани вынес решение по административному делу участника общества русской культуры РТ Михаила Щеглова. Его обвиняли в возбуждении ненависти и вражды.



Суд признал Щеглова виновным и арестовал его на 12 суток, он будет находиться в спецприемнике УМВД России по Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, Щеглов является участником организации «Регионы за единство России», на ютуб-канале которой выпустили видео «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». В нем, по мнению следствия, Михаил Щеглов негативно высказывается об этносе «турки» и подводил разговор к тому, чтобы выставить мусульман в негативном свете.

Михаила Щеглова арестовали в зале заседания. Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня.