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Происшествия 15 августа 2023 09:58

За разжигание ненависти Михаила Щеглова арестовали на 12 суток

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Вахитовский суд Казани вынес решение по административному делу участника общества русской культуры РТ Михаила Щеглова. Его обвиняли в возбуждении ненависти и вражды.

Суд признал Щеглова виновным и арестовал его на 12 суток, он будет находиться в спецприемнике УМВД России по Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, Щеглов является участником организации «Регионы за единство России», на ютуб-канале которой выпустили видео «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». В нем, по мнению следствия, Михаил Щеглов негативно высказывается об этносе «турки» и подводил разговор к тому, чтобы выставить мусульман в негативном свете.

Михаила Щеглова арестовали в зале заседания. Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня.

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