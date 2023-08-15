Активиста общества русской культуры РТ Михаила Щеглова судят за разжигание ненависти

В Вахитовском суде Казани судят активиста общества русской культуры РТ Михаила Щеглова по административному делу о возбуждении ненависти и вражды.

Поводом к судебному разбирательству стал скандал, инициированный Щегловым в начале лета этого года.

По данным следствия, Щеглов, сотрудник КАИ, известный своими резкими высказываниями по теме межнациональных отношений, является участником организации «Регионы за единство России». На ютуб-канале организации вышло видео «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». В нем, по мнению следствия, Михаил Щеглов негативно высказывается об этносе «турки» и подводит разговор к тому, чтобы выставить мусульман в негативном свете.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Из нашего материала следует, что Михаил Щеглов в сюжете о Свияжске, утверждает, что школу хотят выкупить и продать „туркам“. В ролике шла речь о том, что жителям Турции, отдельной этнической группе, нет места на остров-граде. Один из интервьюеров, начал негативно высказываться о строительстве мечети. Он говорил – это православная земля, если "турки" придут, то они понастроят мечети», – сказал государственный обвинитель.



Михаил Щеглов ответил, что к ролику отношения не имеет. Он уверяет, что, как журналист, старался объективно осветить события и не давал никаких оценок.

В ближайшее время суд вынесет решение по этому делу.

Напомним, что Михаил Щеглов является фигурантом целого ряда скандалов на межнациональной почве. В частности, в 2020 году он был приговорен Вахитовским судом к штрафу в 10 тысяч рублей за разжигание межнациональной и межкультурной розни.