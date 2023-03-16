За пять лет Татарстан направил 14 млрд рублей на мероприятия по нацпроекту «Экология»

За последние пять лет на реализацию национального проекта «Экология» Татарстану было выделено 14,1 млрд рублей на 29 мероприятий. В 2023 году по нацпроекту предусмотрено 3,3 млрд рублей бюджетных средств. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский.

«Нужно понимать, что работа по привлечению финансирования на реализацию природоохранных мероприятий продолжается и к концу года эта цифра может быть больше. В 2022 году на реализацию нацпроекта «Экология» региону было выделено 6,8 млрд рублей», – сказал он.

Спикер отметил, что до 2025 года по нацпроекту «Экология» в Татарстане предусмотрено 15 мероприятий, ключевыми из которых являются «Оздоровление Волги» и «Чистая страна». В числе наиболее крупных мероприятий также строительство очистных сооружений в Казани, рекультивация иловых полей, Самосыровский полигон и демонтаж бездействующих трубопроводов. Это наиболее капиталоемкие мероприятия, реализация которых будет продолжена в этом году.

Подробнее о реализации нацпроекта «Экология» в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – «Волга – самый капиталоемкий проект»: главную реку Татарстана оздоровят за 3 млрд рублей

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.