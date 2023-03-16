«Волга – самый капиталоемкий проект»: главную реку Татарстана оздоровят за 3 млрд рублей

Егор Тарнавский: «До 2025 года по нацпроекту “Экология” в Татарстане предусмотрено 15 мероприятий, ключевыми из которых являются “Оздоровление Волги” и “Чистая страна”»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В 2023 году на оздоровление Волги предусмотрено 2,8 млрд рублей»

Сколько средств и на какие мероприятия выделено Татарстану в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология»?

За последние пять лет по нацпроекту «Экология» Татарстану было выделено 14,1 млрд рублей на 29 мероприятий. В 2023 году предусмотрено выделение еще 3,3 млрд рублей. Однако нужно понимать, что работа по привлечению финансирования на природоохранные мероприятия продолжается и к концу года эта цифра может быть больше.

До 2025 года по нацпроекту «Экология» в Татарстане предусмотрено 15 мероприятий, ключевыми из которых являются «Оздоровление Волги» и «Чистая страна». Это переходящие мероприятия. В числе наиболее крупных также строительство очистных сооружений в Казани, рекультивация иловых полей, Самосыровский полигон и демонтаж бездействующих трубопроводов. Это наиболее капиталоемкие мероприятия, реализация которых будет продолжена в этом году.

Давайте поговорим более детально о проекте «Оздоровление Волги». Сколько средств на него предусмотрено и что планируется сделать?

Волга – самый капиталоемкий проект. В 2023 году на оздоровление реки в республике предусмотрено 2,8 млрд рублей. На эти средства будут продолжены мероприятия, которые были начаты в 2021 и 2022 годах. Это, в частности, реконструкция очистных сооружений Казани. В этом году на эти цели будет направлено 807,8 млн рублей, в том числе 654 млн из бюджета России.

Другое направление – ликвидация объектов накопленного вреда, представляющих угрозу Волге. Продолжается рекультивация иловых полей Казани. В этом году на мероприятия предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Работы продолжаются и в зимний период. На сегодняшний день ряд карт, на которых изначально был складирован ил, засыпаны инертными материалами. Это карты, которые находятся в непосредственной близости к Куйбышевскому водохранилищу. Продолжается работа по формированию подстилающего слоя для размещения геотуб.

Волга – самый капиталоемкий проект Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экспериментальные геотубы были наполнены осенью прошлого года. Ключевой задачей в этом году является выполнение технологического этапа. На объекте ведется мониторинг, лаборатория берет пробы на исследования. Работы ведутся в соответствии с проектными показателями, никаких отклонений нет. Жалобы от жителей поселка Отары на неприятный запах уже давно не поступают. Всего на данный объект выделено более 8 млрд рублей –беспрецедентная сумма.

Какой результат мы получим в итоге?

Получим послойно уложенные геотубы, внутри которых будет сухой техногрунт – рекультивант. Напомню, что в начале работ почти 100 га площадей были заполнены иловым осадком. В результате работ половина территорий будет освобождена от ила, ее покроют песком, инертными материалами, а внизу будет специальный слой, защищенный от грунтовых вод. В конечном итоге территорию рекультивируют, на этом месте высадят растения и деревья.

Территория, освобожденная от ила, будет ровной, а в месте нахождения геотуб появится небольшой холмик. В результате мы улучшим условия проживания для 1,3 млн жителей Казани.

«В период нереста демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения будет приостановлен»

На каком этапе идут работы по демонтажу бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища? Когда завершатся работы и какой экологический эффект мы получим?

Демонтаж трубопроводов в акватории Нижнекамского водохранилища был начат в 2022 году, мероприятие рассчитано на два года. Общая стоимость работ составляет 930,5 млн рублей, из них на 2023 год запланировано 630,5 млн рублей. Это социально ориентированный проект, на который компания «Ритек» выделила 200 млн рублей. На данный проект из федерального бюджета предусмотрено 591,7 млн рублей.

На сегодняшний день проведены обследования островной части на предмет размещения бытовых помещений, а также водолазные обследования. Продолжается подготовка к демонтажу семи трубопроводов. Наша задача – максимально проработать мероприятия, которые можно осуществить до таяния льда, потому что потом – в период нереста – мы работы проводить не будем. В любом случае в этом году мы этот объект завершим. Это уникальный проект для России, потому что подобных работ во внутренних водах еще никто не проводил. Стоит отметить, что питьевой водой с поверхностных источников и водозаборов пользуются порядка 1,2 млн человек. Эффект от проводимых работ будет колоссальным.

В Татарстане изучалась возможность поднятия затонувших судов со дна Волги и Камы, которые негативно влияют на экологию. Когда начнется эта работа?

Есть решение суда, который обязал Росморречфлот поднять суда, которые затоплены в акватории Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ. Сейчас решается вопрос с финансированием на уровне федерального бюджета. В любом случае решение будет исполнено, проект мы держим на контроле. Всего планируется поднять 75 судов.

Работы по рекультивации Самосыровского полигона ведутся с 2021 года и завершаются в этом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какая мероприятия ведутся в республике по федеральному проекту «Чистая страна»?

В 2023 году мы продолжим рекультивацию Самосыровского полигона по улице Мамадышский тракт в Казани. Работы ведутся с 2021 года и завершаются в этом году. Финансирование этого года составляет более 373 млн рублей, а общая сумма – 872 млн рублей.

Этот проект уникальный, поскольку используется технология активной дегазации. Весь свалочный газ, который будет получен во время эксплуатации полигона, мы направим на производство электрической энергии. Она будет использована для освещения и охраны территории. Проект близится к своему логическому завершению. На сегодняшний день завезены трансформаторные и генераторные установки. Как сойдет снег, перейдем к биологическому этапу.

«В числе ключевых мероприятий – расчистка русел Мелекески и Берсута»

Давайте поговорим про федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Данный проект мы реализуем с 2020 года, но еще раньше мы проводили уборку территорий у водоемов при поддержке жителей. В прошлом году республика заняла первое место по итогам Всероссийской акции по расчистке берегов от мусора «Вода России». В этом году будет реализовано еще одно мероприятие – расчистка русла реки Берсут у села Камский леспромхоз в Мамадышском районе. В 2025 году на этот федеральный проект предусмотрено почти 169 млн рублей.

В числе ключевых мероприятий также расчистка русла реки Мелекески в Набережных Челнах, работы ведутся второй год силами «Средволгаводхоза». В 2025 году начнем завершающую стадию на втором участке реки. Также в 2025 году республике частично выделят средства на расчистку реки Ноксы.

Проводится очистка берегов рек от поросли Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как проводится расчистка рек?

Мы используем земснаряды, которые перекачивают в геотубы или на место складирования иловые отложения под водой. Кроме того, проводится очистка берегов рек от поросли. Иногда к работам привлекаем плавающие экскаваторы. В ходе работ обязательно проводится компенсация рыбного ущерба.

Какие работы проводятся в республике по федеральному проекту «Сохранение лесов»?

Активные работы по данному направлению ведутся Минлесхозом Татарстана. Министерство экологии и природных ресурсов РТ является координаторами этих работ. В 2023 году финансирование из федерального бюджета составит 96,2 млн рублей. Эти средства направят на формирование запаса лесных семян, обеспечение лесовосстановления и лесоразведения, оснащение учреждений необходимой лесопожарной техникой и оборудованием. Финансирование в бюджете России на 2024 год предусмотрено в размере 116 млн рублей, а на 2025 год планируется выделить 130 млн рублей.

«Проект по оздоровлению водных объектов России стартует в 2025 году»

В каких еще федеральных проектах планирует принять участие Татарстан?

Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» завершается в 2024 году. В связи с этим руководством страны было принято важное и очень нужное решение о его расширении. Это будет новый единый федеральный проект по оздоровлению водных объектов России. В него включат мероприятия по сохранению уникальных водных объектов, проект распространят по всей стране.

Решение важно тем, что при оздоровлении Волги нельзя забывать о ее притоках – как крупных, так и более мелких. Татарстан ставит задачу активно включиться в этот новый федеральный проект, который будет реализовываться до 2030 года. Ожидается, что новый единый федеральный проект «Оздоровление водных объектов России» стартует в 2025 году.

В этом году завершаются работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в районе Камского Устья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие реки Татарстана планируется в него включить?

Федеральным Правительством поставлена задача в 2024 году сформировать новый паспорт федерального проекта. У нас есть реестр очистных сооружений, где требуется провести строительство и реконструкцию. Также есть реестр водных объектов, нуждающихся в экологических мероприятиях. На ряд из них уже подготовлена проектно-сметная документация. На сегодняшний день ждем завершения формирования паспорта на федеральном уровне, чтобы понимать, какие мероприятия можем включить в проект. Думаю, это будут очистные сооружения и расчистка водных объектов.

Одновременно в республике продолжаются и текущие мероприятия по защите рек. К примеру, в этом году завершаются работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в районе Камского Устья. Также ведутся работы на 14 гидротехнических сооружениях на 35 млн рублей. На федеральные средства проводятся работы по определению береговых линий, водоохранных зон, устанавливаются предупреждающие знаки.

Немалые средства выделяются на эти цели и из бюджета республики по программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов республики». В этом году проводятся 44 мероприятия на 427,5 млн рублей. Ключевые направления – развитие водохозяйственного комплекса, расчистка водных объектов, капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Кроме того, сейчас в республике заключены соглашения с исполкомами на 232 млн рублей, которые муниципалитеты направят на природоохранные мероприятия в 2023 году.