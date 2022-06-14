За пять месяцев 2022 года число жалоб казанцев вывоз ТКО сократилось на 30%

За 2021 год в системы «Народный контроль» и «Инцидент Менеджмент» поступило более 3 тыс. обращений от татарстанцев, связанных с вывозом ТКО. В 2022-м их число составило более 790 обращений. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщила омбудсмен Татарстана, председатель Проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская.

«Через систему „Народный контроль“ и „Инцидент Менеджмент“ в 2021 году к нам поступило более 3 тыс. сообщений. 1,9 тыс. из них — уведомления в ГИС РТ „Народный контроль“ по вопросам обращения с ТКО, это 2,4 % от всех поданных в систему заявок. В этом году именно по вывозу ТКО поступило более 790 обращений. Да, положительная динамика действительно наблюдается», — сказала она.

За пять месяцев 2022 года в системе было опубликовано 416 уведомлений, в то время как за аналогичный период прошлого года — 458, количество жалоб снизилось на 9%. По Казани также удалось добиться снижения количества жалоб. За пять месяцев этого года поступило на 30% жалоб меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Через «Инцидент Менеджмент» по теме уборки мусора и ТКО в прошлом году поступило 1,3 тыс. сообщений, это 2,5% от общего количества сообщений по республике. В этом году в систему «Инцидент Менеджмент» по данной проблеме поступило 653 обращения.

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