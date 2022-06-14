Сария Сабурская: «Население должно сформировать культуру обращения с отходами»

Сария Сабурская: «Ко мне, как к Уполномоченному по правам человека, приходят обращения по вопросу вывоза ТКО и оплате за данную услугу» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Идет пробуксовка «мусорной» реформы»

«Мусорная» реформа - тема, которая волнует многих татарстанцев. Куда жители региона могут сообщить о своих проблемах, какие каналы обратной связи созданы в Татарстане?

Мне кажется, что этот вопрос волнует не многих, а каждого татарстанца. Ко мне, как к Уполномоченному по правам человека, приходят обращения по вопросу вывоза ТКО и оплате за данную услугу. Например, гражданин живет в Казани, но у него есть дача или дом в каком-либо муниципальном образовании. И вот он говорит: «Я же там не живу зимой, и летом не всегда там бываю, но почему должен платить и там, и тут, т.е. в двух местах?» «Мусорная» реформа реализуется четвертый год. Она была направлена на улучшение качества работы по переработке и сбору отходов, утилизации, снижение количества захоронений. И, конечно, одна из целей - охват потребителей цивилизованным предоставлением услуги. Это очень важно, потому что человек не может жить без отходов. Как обращаться с отходами, как решать эти проблемы - на это и была нацелена реформа. Но, к сожалению, мы видим, что идет пробуксовка. Есть вопросы, которые связаны с исполнением нового законодательства и других нормативных актов с одной стороны, а с другой стороны - с ненадлежащим исполнением данных норм законодательства.

Возможностей направить свое обращение в случае, если есть факты ненадлежащей уборки мусора, сегодня достаточно много. Это социальные сети, свое обращение можно направить в программу «Инцидент менеджмент». Кроме того, работает система «Народный контроль», где есть специальная категория по работе с мусором и отходами. В 2020 году с учетом поступающих обращений к системе «Народный контроль» непосредственно были подключены региональные операторы, которые работают на территории нашей республики. Это ООО «Гринта» и ООО «УК ПЖКХ». Мы ввели специально в «Народный контроль» такие новые категории, как «вывоз твердых коммунальных отходов», «строительство контейнерных площадок», «содержание контейнерных площадок». Гражданин может отправить сообщение в систему по этим категориям, сфотографировать участок, где проблема, указать адрес. В прошлом году мы провели интеграцию системы «Народный контроль» с платформой обратной связи населения Центра управления регионом. Если гражданин направляет через Госуслуги вопросы, жалобы, обращения, связанные с вывозом ТКО, то они попадают в систему «Народный контроль», и мы можем реагировать быстро на обращения. Жители Татарстана активно пользуются данными каналами связи.

«В этом году именно по вывозу ТКО поступило более 790 обращений» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько обращений поступило по доступным каналам связи за прошлый год и в этом году?

Через систему «Народный контроль» и «Инцидент Менеджмент» в 2021 году к нам поступило более 3 тыс. сообщений. 1,9 тыс. из них - уведомления в ГИС РТ «Народный контроль» по вопросам обращения с ТКО, это 2,4 % от всех поданных в систему заявок. Из них в этом году именно по вывозу ТКО поступило более 790 обращений. Да, положительная динамика действительно наблюдается. За пять месяцев текущего года в системе было опубликовано 416 уведомлений, тогда как за аналогичный период прошлого года – 458, количество жалоб снизилось на 9%. По Казани нам также удалось добиться снижения количества жалоб. За пять месяцев текущего года поступило на 30% жалоб меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жалоб с 211 снизилось до 138. Через «Инцидент Менеджмент» по теме уборки мусора и ТКО в прошлом году поступило 1,3 тыс. сообщений, это 2,5 % от общего количества сообщений по республике. В этом году в систему «Инцидент Менеджмент» по данной проблеме поступило 653 обращения. Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику.

«Много вопросов связано с вывозом мусора из сельских поселений»

Это происходит благодаря тому, что регоператоры подключены к «Народному контролю» и видят жалобы населения?

Да, а еще по республике работает горячая линия. С одной стороны существующие проблемы видят регоператоры, а с другой незамедлительная реакция на обращения граждан дает положительные результаты. Все адреса определены, регоператоры обращают на них больше внимания. В результате из этих мест поступает меньше жалоб и обращений. Однако еще остаются вопросы по Казани, Набережных Челнам, Альметьевску, Бугульминскому и Елабужскому муниципальным образованиям, Заинску, Зеленодольску, Нижнекамску, Тукаевскому и Лаишевскому районам. Люди чаще всего жалуются на отсутствие контейнерных площадок или их неудовлетворительное состояние, редкий вывоз мусора, нарушение графика вывоза ТКО. Данные обращения регулярно рассматриваются на заседаниях Госкомитета РТ по тарифам, рабочий штаб у нас проводится практически еженедельно.

«Люди чаще всего жалуются на отсутствие контейнерных площадок или их неудовлетворительное состояние, редкий вывоз мусора» Фото: © «Татар-информ»

Кто осуществляет контроль за исполнением заявок и как быстро эти заявки решаются?

Модератором по данным категориям является Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Мы, являясь главным модератором, ведем мониторинг своевременного исполнения данных обращений как регоператорами, так и муниципальными образованиями, а также отслеживаем работу министерства. В 2021 году было исполнено 782 уведомления, за 2022 год - 368 уведомлений. Как я уже говорила, непосредственное подключение регоператоров дает положительные результаты. Они быстро реагируют на обращения, связанные с уборкой мусора. Я могу привести положительный пример. У нас было много обращений из Лаишевского района. Наверное, сказывается его близость к Казани, откуда многие выезжают в район в выходные и праздничные дни. В 2021 году за первое полугодие поступило 69 обращений, в этом году - 31. Кроме того, мы смогли пересмотреть график вывоза мусора. Были неоднократные обращения в адрес муниципальных образований, где утверждены графики вывоза, особенно в сельских поселениях, где раньше мусор вывозили один-два раза в месяц. Понятно, что людей это не устраивало. Так обстояли дела в Мамадышском, Тетюшском и Заинском районах. Сегодня график изменен. Мусор начали вывозить еженедельно, что, конечно, изменило отношение граждан. Они увидели, что вопрос решается, жалобы практически перестали поступать из этих районов. Заявка выполняются в срок от одного до трех дней. Есть отдельные моменты, касающиеся разделения мусора. Сейчас отходы производства, ремонтных работ, а также из садов и огородов не заложены в тарифы на вывоз мусора регоператоров. Регоператоры эти отходы не вывозят. Эту работу должны выполнять муниципальные образования, управляющие компании. Пищевые отходы, отходы от бутилированной воды должны вывозить региональные операторы.

Если долго не вывозят строительные и крупногабаритные отходы, куда могут обращаться люди?

В управляющие компании. Они должны дополнительно заключать договоры, соглашения и устанавливать дополнительные контейнерные площадки и контейнеры для того, чтобы эти отходы можно было складировать, или нужно самим хозяевам заключить договор о вывозе данного мусора.

«Много вопросов связано с вывозом мусора из сельских поселений или из поселков малоэтажного строительства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К мусорным площадкам невозможно подойти, подъехать»

Какие законодательные пробелы существуют в «мусорной» реформе?

Это как раз то, о чем мы сейчас говорили – мусорные, строительные и крупногабаритные отходы, старая мебель. В весенне-осенний период к ним добавляются отходы из садов и огородов. Разделение мусора четко не прописано у регоператоров, не заложено и финансирование управляющих компаний или муниципальных образований. В этой части есть пробел, данные вопросы нужно рассматривать. Много вопросов связано с вывозом мусора из сельских поселений или из поселков малоэтажного строительства, а их достаточно много: Царицыно, Малые и Большие Клыки и пр. Здесь отсутствует правовое регулирование, не определен порядок сбора и вывоза ТКО в этих сельских поселениях. Мусор вывозится безтарным, мешочным способом. К сожалению, нормы СанПиНа на такую форму вывоза ТКО не распространяются. Есть вопросы по срокам вывоза мусора, и, самое главное, возникают проблемы с самим вывозом огтходов. Конечно, это должно быть отражено в нормативно-правовых актах в части регулирования отношений в сфере ТКО. На сегодняшний день мы не можем даже направить меры правового воздействия на региональных операторов в части увеличения количества вывозов ТКО. Когда мы проводили заседание Центра управления регионом, на встрече присутствовали депутаты Госсовета РТ, которые тоже очень внимательно рассматривают этот вопрос на комитете, который возглавляет Александр Тыгин. Депутаты Госсовета РТ серьезно изучали проблему в части разных законодательных моментов и вышли с инициативой рассмотреть данный вопрос в рамках нашего округа.

Проблема есть не только в республике. Недавно мы провели заседание координационного совета уполномоченных по правам человека ПФО. На нем выступил мой коллега из Мордовии, он с болью говорил о реализации «мусорной» реформы на территории своего региона. Все проблемы, о которых мы сегодня говорили, он тоже перечислил. На днях ко мне с такими же вопросами обратился уполномоченный из Нижнего Новгорода.

Отмечу, что в марте этого года в республике прошло заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ по ПФО. На нем также обсуждались законодательные аспекты реформы в области обращения с ТКО, прозвучали предложения от Татарстана. Эти предложения мы высказывали и на заседании Центра управления регионом, и на комитете Госсовета РТ. В частности, было принято решение о разграничении зон ответственности между органами местного самоуправления и регоператорами в вопросах организации содержания подъездных путей к контейнернм площадкам. Это тоже одна из больных тем. К мусорным площадкам невозможно подойти, подъехать, участки не заасфальтированы и не покрыты щебенкой, грязища невероятная. Кто должен это сделать - не прописано.

«Предложение, с которым выступила республика, это возложение на регоператора обязанности по приобретению контейнеров, их содержанию, в том числе и содержанию мест накопления мусора» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одно предложение, с которым выступила республика, это возложение на регоператора обязанности по приобретению контейнеров, контейнеров-бункеров, их содержанию, в том числе и содержанию мест накопления мусора. Кроме того, было предложено расширить действие федерального проекта «Чистая страна» на объекты по рекультивации несанкционированных свалок. Мы видим сегодня достаточно много таких обращений. Были предложения по правовому регулированию отходов строительства и ремонта, потому что идет злоупотребление «серыми» перевозчиками. Здесь, к сожалению, правовые основы тоже не урегулированы. Необходимо скорректировать определение ТКО. Это отходы, образующиеся в жилых домохозяйствах при готовке пищи и пр., в процессе потребления физическими лицами, а также товары, которые утратили свои потребительские свойства. Отходами может быть старая мебель и т.д. Это четко должно быть определено. Растительные отходы, как я уже говорила, к сожалению, тоже не заложены в единый тариф региональных операторов. Эти вещи, конечно, должны быть четко урегулированы и определены нормами законодательства.

Открылся новый дачный сезон. Какие проблемы здесь возникают с мусором?

Ранней весной мы начинаем обрезку деревьев, потом приводим в порядок грядки. У населения должна быть сформирована культура обращения с отходами. Во-первых, мы можем предложить садоводам делать специальные ямы, куда бы они отходы складировали, а потом получали бы хорошее удобрение. Есть государственный механизм финансирования, но должны быть и дополнительные соглашения с регоператорами. При наличии таких допсоглашений и дополнительных контейнеров для этих отходов из садов и огородов, конечно, такого мусора бы не было.

Дачники часто жалуются, что им необходимы хорошие контейнерные площадки, своевременное заключение договоров на вывоз мусора. Других жалоб нет. Садоводческие отходы особенно заметны осенью, когда люди всю ботву свозят к контейнерным площадкам, что там творится - просто кошмар. Культура у населения должна быть более высокой.

«Контейнерная площадка должна быть доступной, в хорошем состоянии, оснащенной контейнерами с крышками, чтобы не разлетался мусор» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Приобретение емкостей, контейнеров и бункеров – серьезный вопрос»

В каком состоянии сейчас находятся контейнерные площадки в республике?

Контейнерная площадка должна быть доступной, в хорошем состоянии, оснащенной контейнерами с крышками, чтобы не разлетался мусор. Существует государственный механизм финансирования создания контейнерных площадок в рамках национального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в сельской местности. Но этого недостаточно. Там суммы, к сожалению, не такие, чтобы можно было бы все обустроить. Государственного механизма создания хороших контейнерных площадок на территории городских поселений, к сожалению, нет. Приобретение емкостей, контейнеров и бункеров – серьезный вопрос, т.к. у регоператоров на это заложен всего лишь 1% необходимой валовой выручки от общей суммы. Всего 1% - на приобретение контейнеров. У бюджета управляющей компании и местного бюджета денег также, к сожалению, нет. Поэтому эта тема очень серьезная. Согласно типовым проектам контейнерных площадок, который разработал исполком Казани, стоимость одной площадки в 2021 году составляла от 200 тыс. до 1,2 млн рублей, а это достаточно серьезная сумма. Достаточно большую роль в этом вопросе играет реализация программы «Наш двор», когда в рамках ремонта дворов приводят в порядок и контейнерные площадки. Эта программа разработана до 2024 года. Я надеюсь, что все-таки основная доля контейнерных площадок будет приведена в соответствие. В 2021 году мы установили более 1,1 тыс. контейнерных площадок по республике, это достаточно большая цифра. Новых контейнерных площадок необходимо установить еще столько же или даже в разы больше, тем более что постоянно меняются нормы СанПиНа, и это тоже влияет на их обустройство.

Где выше потребность в контейнерных площадках - в городах или в районах?

Конечно, в городах, потому что на селе в основном мешочный сбор. В городских поселениях требуется больше контейнерных площадок, там ведется их строительство. По Казани, например, была большая жалоба по улице Привольной. В прошлом году мы проработали еще раз этот вопрос с ООО «УК «ПЖКХ»», они увеличили регулярность вывоза, улучшили площадку. Жалобы больше не поступают. По контейнерным площадкам в этом году поступило 230 уведомлений, касающихся их строительства. Из них уже 117 решены, площадки построены. Например, это ул. Ново-Давликеевская в Казани, железнодорожная станция «Высокая Гора» в Набережных Морквашах Верхнеуслонского района. После обращения в систему там контейнерные площадки построены.

«Оценить работу должны сами жители… Да, число обращений уменьшается, но работы еще достаточно много» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У нас работают два основных регоператора – УК «ПЖКХ» и «Гринта». Как можно оценить их работу, в чей адрес поступает больше жалоб?

Наверное, оценить работу должны сами жители. Но я должна сказать, что по итогам 2021 года «Гринта» вошла в число лучших регоператоров страны. Это - показатель, но пока идут жалобы от населения, я думаю, говорить о том, что они замечательно работают, нельзя. Да, число обращений уменьшается, но работы еще достаточно много. Самое главное, чтобы они своевременно реагировали на обращения.

«Стоимость услуги возросла, а качество оставляло желать лучшего»

Как у нас обстоят дела с сортировкой мусора? Какая доля мусора сейчас сортируется и как научить население собирать мусор раздельно?

Сортировка мусора есть не везде. В Казани, например, рядом с закрытыми контейнерными площадками стоят контейнеры, похожие на решетки. Мы там складируем тару от воды. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, плановый показатель по сортировке ТКО составляет 21%. У нас сегодня есть восемь полигонов, которые оснащены сортировочными площадками. В этом году к этому списку добавились Нижнекамск, Казань, Набережные Челны. Конечно, граждане жалуются на переполнение контейнеров для сбора пластика, их должно быть значительно больше. Сортировка должна быть, безусловно. В этой части мы должны воспитывать культуру у населения, больше рассказывать об этом на телевидении, в социальных сетях, показывать положительные примеры, делиться опытом других регионов. Только привив культуру, мы сможем перейти от 21% к 30-50% сортировки.

«Сортировка должна быть, безусловно. В этой части мы должны воспитывать культуру у населения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что стало главным итогом первого заседания проектного офиса по вопросам обращения с ТКО? Какие рекомендации были даны регоператорам, министерствам и ведомствам? Насколько они исполнены?

Заседание прошло в конце декабря прошлого года потому, что назрела необходимость, как нарыв, обсудить эту тему. В этом вопросе взаимодействуют разные органы - муниципальные образования, Минэкологии РТ, Минстрой РТ, депутаты, правозащитники и население, от которого постоянно идут обращения. Стоимость услуги возросла, а качество оставляло желать лучшего. Поэтому прошло расширенное заседание в Центре управления регионом. Мы выслушали представителей министерств, региональных операторов, депутатов и внесли конкретные предложения.

Что нам удалось сделать? Раньше граждане при переезде не знали, что существуют схемы контейнерных площадок, не знали сроки вывоза ТКО. Поэтому всем муниципальным образованиям было рекомендовано на своих официальных сайтах разместить схемы нахождения контейнерных площадок и сроки вывоза мусора. На сегодняшний день эта работа практически выполнена на 100%. Кроме того, Минэкологии РТ было предложено ужесточить контроль за нарушениями в сфере обращения с отходами производства. Сегодня они доложили, что выявлено более 1,6 тыс. нарушений в части обращения с отходами, из них устранено более 1,5 тыс. Составлены протоколы как на юридических и на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, наложены штрафы.

Также мы рекомендовали провести работу по экологическому просвещению населения. Минэкологии РТ выпустило видеоролики экологической направленности, которые транслируются в эфире городских, центральных, республиканских каналов, а также в казанском метрополитене и на фасадах жилых домов. Выходит программа «Экологическая мозаика» на телеканале «Татарстан 24», а на «Эфире» - «Чистый Татарстан», где освещаются вопросы обращения с ТКО. Кроме того, был проведен специальный конкурс по раздельному сбору отходов в общежитиях высших учебных заведений. Активисты молодежных движений совместно со специалистами министерства провели просветительские мероприятия и мастер-классы по раздельному сбору отходов. Практически за три месяца этого года студенты рассортировали 1,5 тыс. тонн отходов. Это начало большого пути.

«Мы рекомендовали провести работу по экологическому просвещению населения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главам Алькеевского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Рыбнослободского и Балтасинского районов были направлены рекомендации по проведению работ в части возобновления деятельности полигонов ТКО, потому что они были закрыты. Сегодня мы имеем информацию, что полигоны в Лениногорском, Рыбнослободском и Балтасинском районах находятся в стадии лицензирования для возобновления вывоза ТКО. Движение тоже идет вперед, не надо будет возить отходы в какой-то другой регион. В Алькеевском районе планировалось передать территорию бывшего полигона Базарные Матаки в ведение одного из юрлиц. В Лаишево по итогам наших рекомендаций ведут подбор участка для строительства перегрузочной станции, ориентировочная дата завершения работ - 1 сентября этого года.

Первый заместитель Премьер-министра РТ выступил с нашими предложениями об изменении нормативно-законодательных актов, и мы ожидаем положительное решение, работа продолжается. У нас сегодня еще есть проблемы с подключением к «Инцидент Менеджменту» региональных операторов для своевременного рассмотрения обращений. Будем готовить в их адрес обращение, чтобы разобраться в причинах. Работа ведется, все наши рекомендации остаются на контроле до полного завершения. Думаю, что мы еще раз отдельно встретимся с регоператорами и представителями профильных министерств по данному вопросу в июле, поговорим о ходе реализации наших рекомендаций и обсудим дальнейшие перспективы улучшения ситуации.