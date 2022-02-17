За пять лет участники акции «Рыбе быть!» из РТ пробурили более 17 тыс. лунок и майн

За пять лет проведения акции «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» более 7 тыс. добровольцев из Татарстана пробурили более 17 тыс. лунок и майн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела водных биологичеких ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.

«Для предотвращения зимнего замора рыбы в результате кислородного голодания в Татарстане ежегодно по инициативе Госкомитета РТ по биоресрусам проводится акция «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)». В ней участвуют рыбаки, волонтеры, представители рыбозаводов и школьники. От заморных явлений наиболее страдает щука. Эта рыба более тяжелая по весу, и ей сложнее подняться на поверхность к лункам. Страдают сазаны, судаки», – сказала она.

«Акция «Рыбе быть» стартовала в 2018 году и с тех пор активно проводится по всей территории республики. В феврале 2022 года добровольцы пробурили лунки и майны на территории государственного природного заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе, государственного природного заказника «Спасский» и заказника «Волжские просторы». Участники акции в Спасском районе прорубили целый канал, потому что там образовалась заглушка.