«Страдают сазаны, судаки, щуки»: как спасают рыбу от зимних заморов в Татарстане

С аномально высокими сугробами и низким уровнем воды проходит в этом году зимовье рыбы в водоемах Татарстана. Как погодные условия скажутся на популяциях лещей, сазанов, щук и других речных обитателей, узнала корреспондент ИА «Татар-информ» у ученых и экологов.

Январь выдался снежным, сумма осадков на большей части республики составила от 150 до 220% от нормы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Осадки в районах Татарстана выполнили две февральские нормы»

По словам начальника Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, еще в декабре в большинстве районов Предволжья осадки были в дефиците, их выпало 40-70% от нормы. Зато январь выдался снежным, сумма осадков на большей части республики составила от 150 до 220% от нормы. В отдельных районах Закамья во второй зимний месяц выпало от 105 до 130% месячной нормы снега.

«За весь январь по всей территории республики осадков выпало больше – от полутора до двух норм. За первые восемь суток февраля по республике выпало от 100 до 170% нормы за месяц. То есть за первую декаду месяца осадки по республике приблизились либо превышают норму. Обильные осадки в виде снега во вторую неделю февраля в отдельных районах Татарстана дали две февральские нормы. Волновые фронты проходят через республику, поэтому осадков много», – сказал он.

Максимальная высота снежного покрова отмечалась во вторую неделю февраля в Елабуге, где она составила более 170 см. По республике повсеместно наблюдается снежный покров выше средних многолетних значений. Каким будет март – снежным или нет, покажет время. В целом снега в республике выпало уже достаточно, считает Гоголь.

Начальник отдела гидрологии ФГБУ «УГМС» РТ Алексей Соколов сообщил, что к началу февраля толщина льда на Куйбышевском водохранилище составляла 29 см у Козловки (Чувашия) и до 47 см у Чистополя, что близко к прошлогодним показателям. В акватории Нижнекамского водохранилища на Каме толщина льда составляла от 26 см у Менделеевска до 44 см у села Ижевка в Менделеевском районе, что ниже значений прошлого года.

«На малых реках Татарстана толщина льда составляет от 14 до 47 см, что от 2 до 15 см ниже значений прошлого года на аналогичную дату. Это обычные, средние значения, потому что эта зима мягкая, сильных морозов не было», – отметил спикер.

По словам эксперта, толщина льда на конец зимы – начало весны напрямую зависит от синоптической ситуации. К примеру, у Верхнего Услона на Куйбышевском водохранилище среднемноголетнее значение толщины льда за весь период наблюдений на 10 марта составляет около 31 см. Максимальное значение в 1 м 11 см было зафиксировано в 1969 году. Минимальное значение составляет ноль, и таких годов было несколько, включая 2020-й, когда наблюдались ледовые явления, но сплошного ледостава не было.

К началу февраля толщина льда на Куйбышевском водохранилище составляла от 29 до 47 см, что близко к прошлогодним показателям Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«К заморным явлениям может привести массовое гниение водорослей»

Как в таких условиях проходит зимовка рыбы? С этим вопросом корреспондент ИА «Татар-информ» обратилась к представителям науки. За зимовкой рыбы на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах активно наблюдают специалисты Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

«Недавно были на водоемах, провели оценку состояния зимовки рыб на самых распространенных участках. В целом отмечу, что кислородный режим пока в норме, температура воды соответствует средним многолетним показателям», – сообщил заведующий лабораторией водных биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов.

Он пояснил, что толстая подушка снега создает «достаточно тепличные условия», поэтому на некоторых участках водохранилищ к середине зимы лед достаточно тонкий. Снег давит на лед, и он становится тоньше.

«Поступления кислорода в воду через снежный покров и лед ничтожны. Оно происходит за счет растительности под водой и активных гидродинамических процессов, руслового и стокового течений», – отметил Северов.

По словам специалиста, к заморным явлениям может привести массовое гниение водорослей. Сезонные однолетние водоросли погибают к осени. Когда их погибает много на одном участке, появляются заморы. Растения разлагаются, потребляя кислород и выделяя углекислый газ.

«Начинается активное загрязнение чистой воды в результате процессов гниения, происходят локально заморы. Из-за этого в зимний период, когда мы сверлим лунки и лед трескается, мы тем самым удаляем скопления газов, которые скапливаются подо льдом», – сказал он.

Ученый заметил, что легче переносят дефицит кислорода караси, сазаны и мелкие виды рыбы, которые зимуют, зарывшись в ил. Менее к таким условиям приспособлены судаки, ерши и окуни. Однако если замор случается, то на таком участке гибнет вся рыба.

Во второй половине зимы заморные явления начинают появляться более активно. Это происходит в феврале-марте. Однако уровень воды в Волге и Каме перестал падать, и мы надеемся, что рыба благополучно перезимует», – подчеркнул Северов.

По его словам, главный плюс выпавшего за зиму снега заключается в том, что весной будет больше воды в водоемах. В связи с этим эксперт надеется, что нерест пройдет при благоприятных условиях.

Зимние заморные явления для природных экосистем – обычное явление Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«При сработке вода уходит с мелководных участков, которые отделяются от основного водоема»

Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета Марина Калайда пояснила, что зимние заморные явления для природных экосистем – обычное явление.

«Они могут быть связаны с попаданием грунтовых, артезианских вод, которые несут в себе двухвалентное железо. Железо переходит в трехвалентную форму, происходят процессы окисления, и в этом случае может наступить замор. Это касается прудовых или озерных хозяйств», – сказала она.

Кроме того, в зимнюю пору гибнет рыба из-за попадания в водоемы большого количества органических веществ. Это случается при сбросе загрязненных вод. Речь идет о серьезном экологическом нарушении или чрезвычайном событии – к примеру, крупной аварии. Эксперт КГЭУ сообщила, что зимой в водоемах в основном доминируют диатомовые водоросли, которые дают запах свежей воды. Сине-зеленые водоросли, которых все обычно опасаются, разрастаются только при очень высокой температуре. Поэтому такие процессы могут проходить лишь локально, в местах сброса сточных вод.

Как мы помним, осенью на водохранилищах Татарстана уровни воды были низкими. Реки покрылись льдом, а рыба ушла на глубину. Зимой выпал обильный снег. Профессор КГЭУ опасается, что в связи с предстоящими паводками в водохранилищах могут сбросить воду и тогда появятся участки с малым содержанием кислорода.

В целом толщина снега и льда на водоемах на рыбе никак не сказывается. Содержание кислорода в воде определяется ее температурным режимом Фото: eco.tatarstan.ru

«При сработке вода уходит с мелководных участков, которые отделяются от основного водоема. В этих заливных участках находится большое количество рыбы, которая там зимовала, – карповые и щуки. На таких отчлененных участках заканчивается водный обмен, кислородный режим резко ухудшается, наблюдаются заморы. Это касается Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Мы такие явления несколько лет назад наблюдали в районе Займища. Они обычно происходят при сбросе воды ближе к весне, в феврале-марте», – объяснила Калайда.

Она добавила, что в целом толщина снега и льда на водоемах на рыбе никак не сказывается. Содержание кислорода в воде определяется ее температурным режимом. Распределение кислорода по слоям определяется проточностью и движением воды. Когда идут обменные процессы, он распределяется более равномерно.

«В Спасском районе ребята прорубили целый канал, потому что там образовалась заглушка»

Для предотвращения зимнего замора рыбы в результате кислородного голодания в Татарстане ежегодно по инициативе Госкомитета РТ по биоресурсам проводится акция «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)». В феврале добровольцы пробурили лунки и майны на территории государственного природного заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе, государственного природного заказника «Спасский» и заказника «Волжские просторы».

Для предотвращения зимнего замора рыбы в результате кислородного голодания в Татарстане ежегодно проводится акция «Рыбе – быть!» Фото: eco.tatarstan.ru

«Акция “Рыбе – быть!” стартовала в 2018 году и с тех пор активно проводится по всей территории республики. Тогда была очень снежная зима, к нам поступило множество обращений от рыбаков, которые говорили, что в водоемах и озерах “горит” рыба – задыхается из-за нехватки кислорода. Когда выпадает большое количество осадков, снег давит на лед, плотно прилегая к нему. Под водой нет кислорода, рыба задыхается», – рассказала начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

В этом году в Госкомитет РТ по биоресурсам поступали обращения от жителей Рыбной Слободы и Спасского района, обеспокоенных ситуацией на Каме и Волге.

«На Каме и Волге есть течение, за счет чего происходит кислородный обмен. Особенно страдают мелкие водоемы –заливы пруды и озера, где нет проточности, и такая ситуация повторяется из года в год. Учитывая, что на водоемах осенью был низкий уровень воды, этой зимой акции проводятся в усиленном режиме. Так, в Спасском районе ребята прорубили целый канал, потому что там образовалась заглушка», – отметила Мустакимова.

Всего за пять лет – с 2018 по 2021 год в республике 7 тыс. добровольцев пробурили более 17 тыс. лунок и майн. В природоохранных акциях по спасению рыбы участвуют рыбаки, волонтеры, представители рыбозаводов и школьники.

«От заморных явлений наиболее страдает щука. Эта рыба более тяжелая по весу, и ей сложнее подняться на поверхность к лункам. Страдают сазаны, судаки», – сказала представитель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Спикер также напомнила, что на зимовальных ямах в зимний период по правилам рыболовства рыбалка запрещена. Рейд по рыбакам-нарушителям проходят на Волге в ежедневном режиме. В заключение Ирина Мустакимова призвала татарстанцев «не быть диванными критиками, а брать в руки буры и рубить лунки».

Всего за пять лет в республике 7 тыс. добровольцев пробурили более 17 тыс. лунок и майн Фото: eco.tatarstan.ru

«Уровень Куйбышевского водохранилища к началу паводка сохранится на 50 метрах»

Как изменится уровень Куйбышевского водохранилища к весне и как это отразится на прохождении нереста, корреспондент ИА «Татар-информ» узнала в Минэкологии РТ. По данным ведомства, на вторую неделю февраля уровень воды на Волге в районе Верхнего Услона составлял 50 метров по Балтийской системе. С начала месяца данный показатель стабилен.

«Для разных сезонов года в зависимости от потребности в водных ресурсах отраслей экономики устанавливаются различные режимы работы гидроузла Куйбышевского водохранилища. Минимальный уровень предполоводной сработки составляет 48 метров по Балтийской системе, а минимальный навигационный уровень – 49 метров. Конечный диспетчерский срок зимней сработки приходится на 1 апреля. В настоящее время уровень водохранилища 50 метров по Балтийской системе, что на 2 метра выше уровня минимальной предполоводной сработки», – ответили на запрос информагентства в пресс-службе Минэкологии РТ.

В 2022 году режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища установлен указаниями Росводресурсов на период с 21 января по 20 февраля со средними за период сбросными расходами 4400 кубометров в секунду, при минимальном среднесуточном расходе в 4,1 тыс. кубометров в секунду. Следующее заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада запланировано на 17 февраля.

На зимовальных ямах в зимний период по правилам рыболовства рыбалка запрещена. Рейд по рыбакам-нарушителям проходят на Волге в ежедневном режиме Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Согласно прогнозным расчетам, уровень Куйбышевского водохранилища к началу паводка – на 1 апреля сохранится на отметках, близких к 50 метрам по Балтийской системе. Для обеспечения благоприятных условий нереста основных промысловых видов рыб необходимо поддержание уровня воды в Куйбышевском водохранилище на отметках от 52,5 метра и выше, без резких снижений уровня воды в период нереста и нагула. Период нереста в зависимости от температуры воды, гидрологических и погодных условий на водохранилище может сдвигаться по времени, но, как правило, проходит с начала мая до середины июня», – отметила начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Минэкологии РТ Татьяна Васильева.

Для обеспечения благоприятных условий прохождения нереста на Куйбышевском водохранилище режим работы Жигулевского гидроузла рассчитывается и устанавливается таким образом, чтобы по возможности уровень в данный период не снижался, а водохранилище перешло в режим накопления. При этом в весенний осуществляются высокие сбросные расходы воды для обводнения территорий Нижней Волги. Поэтому обеспечение благоприятного нереста как на Куйбышевском водохранилище, так и в Нижней Волге – это одна из основных задач регулирования режимов работы водохранилищ в данный период, отмечают экологи.

Фото на анонсе: eco.tatarstan.ru