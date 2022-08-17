В РТ удалось стабилизировать численность стерляди и увеличить квоты на вылов других рыб

За последние пять лет в Татарстане квоты на вылов рыбы выросли на 10% — до 388 тонн. Также в республике удалось стабилизировать численность популяции стерляди, сообщил сегодня председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на заседании Совета безопасности РТ в Казанском Кремле.

«В России создано порядка 1,5 тыс. водных особо охраняемых природных территорий, в Татарстане насчитывается 78 особо охраняемых природных территорий. За последние пять лет темпы их развития выросли, созданы восемь территорий общей площадью 83,8 тыс. гектаров. Особое внимание уделяется снижению рисков антропогенных факторов», — заметил докладчик.

В связи с уничтожением нерестилищ в регионе создан ряд особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на основных реках: Волге, Каме, Ике и Белой. Согласно данным спикера, их организация позволила снизить вредное влияние хозяйственной деятельности на нерест.

«За последние пять лет увеличились квоты на вылов рыбы на 10%. Так, к примеру, норма вылова судака выросла на 30%, сазана — на 59%. Стерлядь удалось стабилизировать, надеемся в дальнейшем вывести данный вид из Красной книги Республики Татарстан», — добавил Батков.

Заседание Совета безопасности РТ провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, напомнил, что водные объекты республики требуют особого внимания и защиты. Эта проблема, по его мнению, тем более актуальна, что малые реки деградируют и отмирают из-за деятельности человека.